생명·손해보험업계, 쪽방촌 주민 에너지 비용 1억원 지원

세줄 요약
- 생명·손해보험업계, 쪽방촌 에너지비 1억원 지원 결정
- 고유가 여파로 부담 커진 취약계층 실질 지원 추진
- 등유·전기요금 보전·냉난방용품 등 현물 중심 지원
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김철주(왼쪽) 생명보험협회장과 이병래(오른쪽) 손해보험협회장. 생명·손해보험협회 제공
고유가 여파 취약계층 부담 완화… 등유·전기요금 등 실질 지원생명·손해보험업계가 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪는 쪽방촌 주민을 위해 1억원 규모의 지원에 나선다.
생명보험사회공헌위원회와 손해보험사회공헌협의회는 최근 중동 지역 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승으로 부담이 커진 쪽방촌 주민을 대상으로 총 1억원의 에너지 비용을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다. 이번 사업은 한국에너지공단, 전국쪽방상담소협의회와 협력해 추진된다.
지원은 서울·인천·대전·대구·부산 등 5개 지역 10개 쪽방상담소를 통해 이뤄진다. 대상자에게는 등유 등 현물 지원과 함께 실제 고지된 전기요금 보전, 냉난방용품 지급 등의 방식이 활용된다.
이숙자 서울시의회 운영위원장 “청년 1인 기업, 공공 입찰 문턱 낮춰야”… 건의안 본회의 통과
이숙자 서울시의회 운영위원장(국민의힘·서초2)이 대표발의한 ‘청년 1인 창조기업 지원을 위한 지방계약법 시행령 개정 촉구 건의안’이 지난 28일 서울시의회 본회의를 통과했다. 이번 건의안은 청년 1인 창조기업에 대한 공공조달 지원체계의 제도적 사각지대를 개선하고, 청년 창업 생태계 활성화를 촉구하기 위해 마련됐다. 건의안의 핵심은 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’을 개정해 지방자치단체가 수의계약을 체결할 수 있는 대상 범위에 ‘1인 창조기업 육성에 관한 법률’상 청년 1인 창조기업을 포함하도록 정부와 국회에 건의하는 것이다. 이를 통해 공공조달을 활용한 청년기업 지원정책의 실효성을 높이고, 초기 창업기업의 안정적 성장 기반을 확대하자는 취지다. 현재 여성기업과 장애인기업, 청년기업 등은 정책적 배려 대상에 포함돼 있으나, 청년 1인 창조기업은 제도적 지원에서 상대적으로 소외돼 왔다. 특히 상시 근로자 없이 운영되는 1인 기업의 특성을 고려하지 않고 일반 기업 중심으로 설계된 현행 제도가 청년 창업가들의 현실을 충분히 반영하지 못한다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 이번 의결을 기점으로 서울시의회는 국회와 행정안전부를 향해 시행령 개정을
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김철주 생명보험협회장은 “에너지 취약계층이 겪는 어려움에 공감한다”며 “이번 지원이 일상에 도움이 되길 바란다”고 말했다. 이병래 손해보험협회장도 “에너지 위기로 어려움을 겪는 이들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 취약계층을 위한 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
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