김가네, ‘고유가 피해지원금’ 사용 가능 매장 확대

세줄 요약 김가네가 전국 가맹점을 중심으로 고유가 피해지원금 사용 가능 매장을 대폭 확대했다. 정부의 지원금 지급에 맞춰 고객이 가까운 매장에서 편리하게 결제할 수 있도록 한 조치다. 매장 내 안내문이나 사전 문의로 사용 여부를 확인할 수 있다. 전국 가맹점 중심 사용 가능 매장 확대

고유가 피해지원금 결제 편의성 강화

안내문·문의로 사용 여부 확인 가능

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김밥·분식 프랜차이즈 김가네가 전국 가맹점을 중심으로 ‘고유가 피해지원금’을 쓸 수 있는 매장을 대폭 확대했다고 29일 밝혔다.정부는 고물가와 고환율 등에 따른 서민 생활 부담을 덜고자 지난 27일부터 고유가 피해지원금을 지급하고 있다. 외식업계 역시 이 같은 흐름에 동참해 지원금을 결제할 수 있는 매장을 늘리는 추세다.김가네는 고객들이 가까운 매장에서 지원금을 활용할 수 있도록 가맹점을 중심으로 사용 가능 매장을 확대했다. 매장 방문 시 지원금 사용 여부는 매장 내 안내문을 통해 확인하거나 결제 전 문의를 통해 확인할 수 있다.김가네 관계자는 “고유가로 인한 소비자의 경제적 부담을 줄이려는 정부 정책에 발맞춰 다수 매장에서 지원금 사용이 가능하도록 운영하고 있다”며 “고객 편의를 높이고 가맹점 매출 증대에도 보탬이 되도록 관련 안내를 지속하겠다”고 밝혔다.