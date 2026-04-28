넥스트코어테크놀로지, 부산 국제 원자력 컨퍼런스 참가

AI 활용해 작업자 방사선 노출 줄이는 시스템 공개

세줄 요약 넥스트코어테크놀로지가 부산 BEXCO에서 열린 PBNC 2026에 참가해 방사선 안전관리 시스템 ‘K-ALARA’를 선보였다. 작업자 위치와 노출량을 실시간 확인하고 위험 구간을 예측해 사고를 줄이는 기술로, 해외 시장 확대에도 나섰다. PBNC 2026서 방사선 안전관리 기술 공개

K-ALARA, 위치·노출량 실시간 확인 기능

해외 시장 진출 확대와 기술력 인정

이미지 확대 왼쪽부터 한국전력기술 양인수 박사, 경희대학교 염학기 교수, 방사선진흥협회 박태진 단장, ㈜넥스트코어테크놀로지 서원기대표. [사진 제공= ㈜넥스트코어테크놀로지] 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 한국전력기술 양인수 박사, 경희대학교 염학기 교수, 방사선진흥협회 박태진 단장, ㈜넥스트코어테크놀로지 서원기대표. [사진 제공= ㈜넥스트코어테크놀로지]

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산업 현장의 안전관리 기술을 개발하는 ㈜넥스트코어테크놀로지가 국제 원자력 행사에서 방사선 안전관리 기술을 선보이며 해외 시장 진출에 나섰다.넥스트코어테크놀로지는 지난 22일부터 24일까지 부산 BEXCO에서 열린 제25차 태평양연안국 원자력컨퍼런스 (PBNC 2026)에 참가해 ‘K-ALARA’라는 방사선 안전관리 시스템을 공개했다고 28일 밝혔다.이 회사는 행사에서 한국전력기술과 함께 전시 부스를 운영하며, 원자력 발전소 등 위험한 작업 현장에서 근로자의 안전을 높일 수 있는 기술을 직접 시연했다.‘K-ALARA’ 시스템은 작업자의 위치와 방사선 노출량을 현장에서 바로 확인할 수 있는 것이 특징이다. 센서를 통해 수집한 정보를 분석해 위험 수준을 미리 예측하고, 사고 가능성이 높은 작업 구간을 사전에 파악해 안전사고를 줄일 수 있도록 돕는다. 또 실제 작업에 들어가기 전에 가상 공간에서 작업 동선을 미리 시험해 가장 안전한 이동 경로를 찾을 수 있어, 불필요한 방사선 노출을 줄이는 데 도움이 된다.이 기술은 원자력 발전소뿐 아니라 발전소와 석유화학 공장 등 사고 위험이 큰 산업 현장에서 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 작업자의 안전을 높이면서도 작업 효율을 높일 수 있다는 점에서 관심이 커지고 있다.넥스트코어테크놀로지는 최근 작업자의 위치를 입체적으로 추적해 안전을 관리하는 기술로 미국 특허를 등록했고, 중소벤처기업부가 선정한 ‘2025 중소기업 연구개발 우수성과 50선’에 포함되는 등 기술력을 인정받았다. 또 국제 전력기술 행사인 BIXPO 2024 특허대전에서 금상을 수상하기도 했다.회사 측은 이번 행사 참가를 계기로 해외 시장 진출을 더욱 확대할 계획이다. 서원기 대표는 “앞으로 인공지능과 디지털 기술을 활용해 산업 현장의 안전 수준을 한 단계 더 높이겠다”고 말했다.