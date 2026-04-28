천재교육·천재교과서 고등 국어 필독서 ‘해법문학·100인의 지혜’ 세트 구매 이벤트 진행

세줄 요약 천재교육이 고등 국어 기본서 ‘해법문학’과 ‘100인의 지혜’의 2022 개정 교육과정 반영 개편을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행했다. 세트 구매 고객에게는 도큐먼트 파일을 선착순 증정하고, 최신 교육과정에 맞춘 학습 콘텐츠와 실용적 혜택을 함께 제공했다. 개정 교육과정 반영 기념 고객 감사 이벤트 진행

해법문학·100인의 지혜 세트 구매 시 사은품 증정

고등 국어 내신·수능 대비 기본서로 구성

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천재교육이 고등 국어 대표 기본서인 ‘해법문학’과 ‘100인의 지혜’ 시리즈의 2022 개정 교육과정 반영 개편을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다. 이번 행사에서는 ‘해법문학’ 세트 또는 ‘100인의 지혜’ 세트를 구매하는 고객에게 ‘도큐먼트 파일’을 선착순으로 증정한다.오랜 기간 수험생들의 필독서로 자리 잡은 ‘해법문학’ 시리즈는 7종 문학 교과서와 9종 공통국어 교과서 수록 작품을 포함해 총 864편의 작품을 담은 문학 기본서다. 고전부터 현대까지 전 영역을 아울러 낯선 지문에 대한 대응력을 키워주며, 출제 가능성이 높은 문항들을 엄선해 내신과 수능을 동시에 대비할 수 있다.‘100인의 지혜’ 시리즈는 수능·내신에 필요한 핵심 개념을 한 권으로 정리한 영역별 기본서로, 문학·화법과 언어·독서와 작문 총 3종으로 구성돼 있다. 개념 이해에서 실전 적용, 수능 완성으로 이어지는 단계별 학습 루틴을 제시하며, 수능·내신을 모두 가르치는 명강사 100인의 현장 경험을 바탕으로 국어 입문자들이 궁금해하는 문제 풀이 비법을 담았다.천재교육 관계자는 “해법문학과 100인의 지혜는 변화하는 입시 환경 속에서도 탄탄한 국어 실력을 길러주는 검증된 기본서”라며 “이번 개편을 통해 수험생들이 최신 교육과정에 최적화된 학습 콘텐츠를 경험하고, 실용적인 사은품 혜택까지 누릴 수 있길 바란다”고 전했다.한편 해법문학과 100인의 지혜에 대한 상세 정보와 이벤트 내용은 공식 스마트스토어와 주요 온·오프라인 서점에서 확인할 수 있다.