슈마커, ‘캐치! 티니핑’과 프린세스 감성 여름 슈즈 콜라보 3종 출시

세줄 요약 슈마커가 SAMG엔터의 ‘캐치! 티니핑’과 협업해 LED 스포츠샌들, 하트큐빅 플랫샌들, 하트 레인부츠 3종을 출시했다. 4월 24일 사전판매는 당일 완판됐고, 체험단에는 3000명 이상이 신청했다. 슈마커, 캐치! 티니핑 협업 여름 슈즈 3종 출시

LED 스포츠샌들·플랫샌들·레인부츠로 구성

사전판매 당일 완판, 체험단 3000명 이상 신청

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에스엠케이티앤아이(대표 안영환)의 슈즈 멀티숍 ‘슈마커(SHOEMARKER)’가 SAMG엔터의 대표 IP이자 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 여름 슈즈 협업 제품을 출시했다고 밝혔다.이번 제품은 시즌6 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 테마를 반영해 LED 스포츠샌들, LED 하트큐빅 플랫샌들, LED 하트 레인부츠 3종으로 구성했다.슈마커는 지난 4월 24일 공식몰에서 진행한 사전 판매에서 준비한 물량을 당일 모두 판매했다. 공식 출시는 4월 29일 오전 10시 슈마커 공식몰에서 시작하며, 전국 오프라인 매장에서는 5월부터 구매할 수 있다.메인 제품인 LED 스포츠샌들은 다이아나핑, 이클립스핑, 하츄핑, 사뿐핑 등 인기 캐릭터를 활용했다. 이번 스포츠샌들은 신발 전면에 세밀하게 구현된 2D 캐릭터 아트워크를 프린팅하고, 발등에 LED 장식을 추가해 걸을 때마다 화사하게 빛나는 것이 특징이다. 통기성이 우수한 메시 소재로 여름에도 쾌적하게 착용할 수 있으며, 캐릭터 이름이 새겨진 스트랩이 발을 안정적으로 잡아 주어 활동량이 많은 아이들도 편리하게 신을 수 있다. 가볍고 쿠션감 있는 솔과 미끄럼 방지 아웃솔을 적용해 야외 활동과 물놀이까지 폭넓게 활용할 수 있는 실용적인 샌들이다.LED 하트큐빅 플랫샌들은 다이아나핑을 메인으로 하츄핑과 아름핑, 사뿐핑 캐릭터로 만나볼 수 있다. 시즌6의 ‘프린세스’ 콘셉트를 극대화한 키즈 플랫 샌들로, 신발 앞코에 홀로그램 리본과 캐릭터 장식을 더해 화사하고 사랑스러운 분위기를 완성할 수 있다. 전체적으로 은은하게 빛나는 글리터 소재와 스트랩을 믹스해 드레시한 감성을 강조하고, 발등 스트랩의 하트큐빅 장식이 프린세스 무드를 한층 살리는 제품이다. 신발 인솔에도 글리터와 캐릭터·로고 디테일과 벨크로 스트랩으로 실용성을 더했으며 걸을 때마다 빛나는 LED 밑창으로 편의성과 즐거움을 선사한다.마지막으로 봄 시즌부터 출시 문의가 많았던 LED 하트 레인부츠는 가장 인기 있는 캐릭터인 다이아나핑과 하츄핑 두 가지로 출시됐다. 사랑스러운 캐릭터 감성과 실용성을 두루 갖춘 아이템으로 부츠 측면에 입체감 있게 표현된 캐릭터 디테일과 하트 패턴 그라데이션 컬러가 화사운 분위기를 완성하며 뒤쪽에는 캐릭터 이름과 티아라 디테일을 더해 협업 감성을 강조했다. 우수한 방수 소재로 비 오는 날과 물놀이 모두 쾌적하게 착용할 수 있고, 걸을 때마다 빛나는 LED 밑창이 야외 활동 시 시인성까지 높여준다.슈마커 관계자는 “아이들이 가장 사랑하는 인기 캐릭터와 슈마커 기능성 슈즈의 조합이 돋보이는 이번 협업은 여름 시즌을 더욱 특별하게 만들기 위해 기획됐다”며 “출시 전 진행한 체험단 모집에 3000명이 넘는 신청자가 몰릴 만큼 뜨거운 반응을 확인했다. 실용성과 감성적인 디자인을 겸비한 만큼 아이와 부모 모두가 만족할 수 있는 제품이다”라고 전했다.이번 협업 슈즈는 슈마커 공식몰과 전국 매장에서 구매할 수 있으며, 출시를 기념해 공식 인스타그램에서 이벤트도 진행한다.