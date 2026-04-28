은행 주담대 금리 6개월 연속 상승…2년 4개월 만에 최고 수준

한국은행, 28일 ‘2026년 3월 금융기관 가중평균금리’ 발표
중동 전쟁의 영향으로 인한 시장 금리 인상 때문
주담대 중 고정금리 비중, 한 달 동안 10.3% 포인트 감소
세줄 요약
- 주담대 금리 6개월 연속 상승, 최고 수준 기록
- 가계대출 금리 4.51%로 1년 만에 최고치
- 고정금리 비중 감소, 변동금리 선호 확대
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28일 서울시내 금융기관에 붙은 주택담보대출 상품 안내문. 뉴스1
시장금리 상승의 영향으로 주택담보대출(주담대) 금리가 6개월 연속 올라 2년 4개월 만에 최고수준을 기록했다.
한국은행이 28일 발표한 ‘2026년 3월 금융기관 가중평균금리’에 따르면 지난달 예금은행의 가계대출 가중평균금리(신규 취급액 기준)는 연 4.51%로 전월보다 0.06% 포인트 상승했다. 지난해 3월(4.51%)과 같은 수준으로, 1년 만에 가장 높았다.
가계대출에서 가장 높은 비중을 차지하는 주담대 금리도 0.02%포인트 오른 4.34%로 6개월 연속 상승세를 이어갔다. 이 역시 2023년 11월(4.38%) 이후 2년 4개월 만에 가장 높은 수준이다. 전세자금 대출 금리는 4.07%로 전월보다 0.01%포인트 올랐다. 신용대출 금리는 전월대비 0.04% 포인트 오른 5.57%였다.
주담대 금리가 오른 이유는 중동 전쟁의 영향으로 인한 시장 금리 인상 때문이다. 이혜영 한은 금융통계팀장은 “주택담보대출 지표 금리인 은행채 5년물 등 장기채 금리는 3월 중동 전쟁 발발 등으로 국고채 금리를 비롯한 시장금리가 오른 영향으로 상승했다”고 설명했다. 은행연합회·금융투자협회 집계 은행채(AAA) 5년물 금리는 1월 3.58%, 2월 3.73%, 3월 3.90%로 오름세를 이어왔다.
주담대 가운데 고정금리 비중은 한 달 동안 71.1%에서 60.8%로 10.3% 포인트 줄었다. 2025년 11월(90.2%) 이후 5개월 연속 하락세다. 전체 가계대출 중 고정금리 비중도 43.1%에서 35.5%로 7.6% 포인트 하락했다. 지난해 8월(62.2%) 이후 8개월 연속 줄어들면서 2022년 9월(33.6%) 이후 3년 6개월 만에 최저치다. 이 팀장은 “정책 대출을 제외한 고정금리 대출의 평균 금리가 변동금리 대출 평균보다 높은 수준이라 최근 변동금리 대출을 선호하는 비중이 늘어났다”고 설명했다.
최재란 서울시의원, ‘AI 시대 문해력·금융교육·학교운영’ 3대 교육 조례 본회의 통과
AI·디지털 전환 시대에 맞춰 학생 읽기 역량 강화, 경제·금융교육 체계화, 온라인학교 운영 제도 정비를 담은 교육 관련 조례 3건이 서울시의회에서 일괄 의결됐다. 28일 서울시의회 제335회 임시회 제2차 본회의에서 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 대표 발의한 조례 3건이 모두 최종 의결됐다. 이번에 통과된 조례는 ▲‘서울시교육청 AI 시대 학생의 읽기 역량과 학교도서관 지원 조례안’(제정) ▲‘서울시교육청 금융교육 활성화 조례 일부개정조례안’ ▲‘서울시교육청 공립학교 운영위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 총 3건이다. 이번 조례안들은 AI 시대 읽기 역량 강화와 금융교육 활성화를 통해 학생들의 기초 소양과 생활 밀착형 교육을 동시에 강화하는 데 초점이 맞춰졌다. 그간 스마트폰과 AI 도구 사용이 일상화되면서 학생들의 문해력 저하 및 독서 습관 약화에 대한 우려가 현장에서 꾸준히 제기돼 왔으나, 이를 뒷받침할 법적 근거가 없어 체계적인 지원에 한계가 있었다는 지적이다. 읽기 역량 관련 조례안은 서울시교육청이 체계적인 읽기 교육 정책을 수립하고, 학교 현장에서 이를 실질적으로 운영할 수 있도록 지원하는 근거를 담았
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3월 기업 대출 금리(4.14%)는 0.06% 포인트 하락했다. 대기업(4.11%)과 중소기업(4.17%) 모두 각각 0.02% 포인트, 0.11% 포인트 내렸다. 가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.06% 포인트 내린 4.20%로 집계됐다.
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