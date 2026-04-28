파주 서부권 ‘헤이리 오베르원’ 홍보관 30일 개관… 1122가구 공급

세줄 요약 파주 서부권 탄현면에 들어서는 ‘헤이리 오베르원’이 30일 홍보관을 열고 1122가구를 공급했다. 탄현초 인접, 헤이리 예술마을·아울렛·GTX-A 운정중앙역 등 입지를 갖췄다. 10년 전세형 장기임대주택으로 세금 부담이 없다. 파주 탄현면 ‘헤이리 오베르원’ 30일 홍보관 개관

1122가구 규모, 59㎡·74㎡ 중심 공급 계획

교육·교통·생활 인프라와 장기임대 혜택 강조

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경기 파주시 탄현면 일대에 들어서는 ‘헤이리 오베르원’이 오는 30일 홍보관을 개관하고 공급에 나선다.이 단지는 지하 4층~지상 29층, 12개 동, 총 1122가구(예정) 규모로 조성된다. 전용면적별 가구 수는 59㎡A 410가구, 59㎡B 202가구, 59㎡C 156가구, 59㎡D 184가구, 74㎡A 84가구, 74㎡B 58가구, 74㎡C 28가구로 구성된다.단지가 위치한 탄현면 일대는 인프라가 밀집해 있으며 파주 서부권의 새로운 주거지로 거론되는 지역이다. 탄현초등학교와 맞닿아 있고 어린이집과 중학교도 인접해 교육 여건이 형성돼 있다. 헤이리 예술마을과 프로방스 마을이 가까워 문화 활동을 누릴 수 있으며 단지 옆 도시자연공원구역이 위치해 주거 환경이 쾌적하다.신세계 프리미엄 아울렛 파주점, 이마트, 하나로마트 등 대형 유통시설이 인근에 위치하며 파주메디컬클러스터 내 대형 종합병원이 들어설 예정으로 의료 인프라 확충도 앞두고 있다.교통망으로는 GTX-A 운정중앙역을 이용할 수 있으며 단지 앞 지방도 359호선 확장 공사가 진행 중이다. 2027년 개통 예정인 수도권 제2외곽순환도로 파주~김포 구간을 통해 수도권 전역으로 이동이 용이해질 전망이다. LG디스플레이가 위치한 파주 LCD 일반산업단지와 파주출판단지가 인접해 배후 수요 확보도 용이하다.단지 내에는 피트니스, 사우나, 골프연습장, 스크린테니스 등 커뮤니티 시설이 계획돼 있으며 호텔식 조·중식 서비스가 제공될 예정이다. 광폭 주차 설계와 낮은 건폐율을 적용하며 10.1인치 통합형 월패드를 통해 가전 및 환기 제어가 가능하다. 스마트 도어 카메라, 무인택배 시스템, 주차관제 시스템 등 보안 체계도 구축된다.이 단지는 10년 동안 임대료 부담 없이 전세 형태로 거주할 수 있는 장기일반민간임대주택이다. 만 19세 이상이면 주택 소유 여부나 소득 제한 없이 신청할 수 있고, 2년 동안 보증금 인상 폭은 5% 이내로 제한된다. 주택 수에 포함되지 않아 취득세·재산세 등 세금 부담이 없으며, 주택도시보증공사(HUG) 보증보험 가입으로 보증금 안전성도 확보했다.홍보관은 파주 다율동 일대에 위치한다.