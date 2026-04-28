‘두산위브더제니스 구미’ 조합원 자격 변동분 28일 1순위 청약 접수

세줄 요약 두산위브더제니스 구미가 조합원 자격 변동으로 나온 63가구를 28일 1순위 청약 접수했다. 특별공급은 32가구 모집에 69명이 신청해 2.16대1을 기록했고, 전용 84A㎡는 2.62대1로 선호가 높았다. 상급 동·호수와 우수한 입지, 교육 환경도 강점으로 꼽혔다. 조합원 자격 변동분 63가구 28일 1순위 청약 접수

특별공급 2.16대1, 전용 84A㎡ 2.62대1 경쟁률

상급 동·호수 포함, 교육·입지 강점 부각

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‘두산위브더제니스 구미’가 조합원 자격 변동으로 발생한 물량에 대해 28일 1순위 청약 접수를 진행한다. 이번 공급은 기존 조합원들의 타 지역 전출, 상속, 무주택 요건 상실 등의 사유로 발생한 63가구를 대상으로 한다. 재개발·재건축 단지에서 조망과 일조량이 우수한 동·호수를 선점했던 조합원 물량이 시장에 다시 공급된다는 점에서 수요자들의 이목이 쏠리고 있다.지난 27일 진행된 특별공급에서는 32가구 모집에 69명이 신청해 평균 2.16 대 1의 경쟁률을 기록하며 긍정적인 신호탄을 쐈다. 특히 전용 84A㎡ 타입은 2.62 대 1의 경쟁률을 보이며 높은 선호도를 입증했다. 이는 최근 지방 분양 시장의 흐름과 대비되는 성과로 평가받는다.이번 물량은 일반 분양 당시 제외됐던 단지 내 상급 동·호수가 포함된 것이 특징이다. 조망권 간섭이 적고 커뮤니티 시설 접근성이 용이한 가구들이 다수 포함돼 실거주 수요자들 사이에서 가치가 높게 평가된다. 해당 단지는 지난해 일반 분양 당시에도 평균 9.93 대 1의 경쟁률을 기록하며 단기간에 계약을 마감한 바 있다.단지는 외관 디자인과 마감재에서 차별화를 꾀했다. 일부 동에 커튼월룩을 적용하고 옥탑 구조물과 브랜드 시그니처 패턴을 건물 외벽 및 문주에 배치해 지역 랜드마크로서의 상징성을 강화한다. 커뮤니티 시설로는 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 피트니스, 골프연습장 등이 조성되며 지하 2층에는 건식세차장이 마련돼 입주민 편의를 돕는다.교육 환경과 입지 여건도 우수하다. 송정초등학교와 송정여중이 단지 인근에 위치하며 광평중학교, 금오고등학교 등 교육 시설이 가깝다. 구미시립중앙도서관과 학원가 이용도 편리해 학령기 자녀를 둔 가구의 수요가 꾸준할 것으로 예상된다.‘두산위브더제니스 구미’의 이번 청약은 28일 1순위, 29일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 5월 7일이며 정당 계약은 5월 18일부터 20일까지 3일간 체결된다. 견본주택은 경상북도 구미시 신평동 일원에 마련돼 있다.