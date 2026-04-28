신세계까사, 안마의자 하나 놓았을 뿐인데… 거실이 ‘쉼 맛집’으로 바뀌었네

세줄 요약 신세계까사 까사미아가 프리미엄 마사지 리클라이너 캄포 레스트를 선보였다. 일반 안마의자와 달리 가구처럼 어울리는 디자인을 적용했고, 체어·리클라이너·마사지 기능을 하나로 묶어 거실을 휴식 공간으로 바꾸는 제품이다. 캄포 레스트, 안마의자 대신 가구형 디자인

체어·리클라이너·마사지 기능 통합 설계

체형 스캐닝·온열·스피커 등 편의 강화

이미지 확대 일반 체어, 리클라이너, 마사지 기능을 한데 모은 ‘캄포 레스트’.

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신세계까사 제공

2026-04-28 16면

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신세계까사의 라이프스타일 브랜드 까사미아가 선보인 프리미엄 마사지 리클라이너 ‘캄포 레스트’(CAMPO REST)가 가정의 달 선물로 눈길을 끌고 있다.캄포 레스트는 기존 안마의자의 투박한 외형에서 벗어나 일반 가구와 자연스럽게 어우러지는 디자인을 채택했다. 형태와 소재, 색상과 텍스처 전반에 걸쳐 공간과의 조화를 고려했으며, 기계적 구조를 최소화한 미니멀한 모양과 콤팩트한 크기가 특징이라고 신세계까사는 설명했다.또한 일반 체어, 리클라이너, 마사지 기능을 하나로 결합한 멀티 가구로 설계해 기능 측면에서도 활용도를 높였다. 체어 모드에서는 신체 안정감을 고려한 110도 각도를 적용하고, 넉넉한 좌방석과 두툼한 등받이로 편안한 착석감을 제공한다.리클라이너 모드에서는 상하체 각도를 각각 조절할 수 있다. 무중력 모드 작동 시 상체는 최대 150도, 하체는 최대 80도까지 조절돼 사용자에게 맞는 휴식 자세를 취할 수 있다.마사지 기능은 현대인의 생활 패턴을 반영해 상반신 중심으로 구성했다. 척추 라인을 따라 설계된 S자 프레임이 목과 어깨, 등, 허리까지 밀착해 이완감을 제공한다. 총 15가지 프로그램이 탑재돼 있﻿다.강한 자극을 선호하는 이용자를 위한 ‘파워풀 마사지 모드’와 부드러운 자극을 제공하는 ‘소프트 마사지 모드’도 지원한다.이와 함께 자동 체형 스캐닝 기능을 통해 사용자 신체 구조에 맞춘 맞춤형 마사지를 제공한다. 머리 위치에 맞춰 조절 가능한 헤드보드, 3단계 온열 패드, 블루투스 스피커와 C타입 충전 포트 등 편의 기능도 탑재했다.한편 신세계까사는 다음달 31일까지 ﻿1인 리클라이너를 비롯해 소파, 다이닝 가구, 매트리스 등 주요 제품군을 할인 판매한다. 일부 제품 구매자에게는 사은품을 준다.