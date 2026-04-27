WDHL, ‘에어라인’ 론칭… 홀덤 기반 패션 브랜드 시장 공략

세줄 요약 WDHL 운영사 GHS가 홀덤을 테마로 한 패션 브랜드 에어라인을 8월 14일 시즌1 개막과 함께 공개했다. 의류, 주얼리, 잡화, 홀덤 용품을 첫 라인업으로 내세우고 서울 매장과 온라인몰, 베이징·도쿄 확장도 준비했다. 홀덤 테마 패션 브랜드 에어라인 론칭 발표

의류·주얼리·잡화·용품 첫 라인업 공개

서울 매장 시작으로 해외 확장 계획

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이미지 확대 제니안 현) 구찌오구찌-에스페이언쟈 수석디자이너 겸

현) 폴란티노, 바이제니안 크리에티브 디렉터 겸 수석디자이너로 활동하는 패션 전문가 닫기 이미지 확대 보기 제니안 현) 구찌오구찌-에스페이언쟈 수석디자이너 겸

현) 폴란티노, 바이제니안 크리에티브 디렉터 겸 수석디자이너로 활동하는 패션 전문가

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WDHL 운영사 GHS는 홀덤을 테마로 한 전문 패션 브랜드 ‘에어라인(Airline)’을 챔피언십 시즌1 개막일인 8월 14일 선보인다고 27일 밝혔다.에어라인은 의류를 비롯해 주얼리, 잡화, 홀덤 용품 등으로 구성된 브랜드로, 8월 14일 진행되는 특별 이벤트를 통해 온·오프라인 매장에서 첫 제품을 공개할 예정이다.브랜드의 첫 라인업은 총괄 수석 디자이너 제니안이 맡았다. 그는 “전 세계 포커 인구가 1억명을 넘어선 가운데 중국 약 1000만명, 한국 약 30만명, 일본 200만명 이상으로 시장 규모가 확대되고 있음에도 홀덤에 특화된 의류 브랜드는 사실상 없는 상황”이라며 “구매력이 높은 극동 지역 플레이어를 겨냥해 스페셜 에디션 라인업을 선보이게 됐다”고 설명했다.제니안은 현재 플란티노 브랜드 대표로 활동 중이며, 과거 구찌오구찌 에스페리언쟈 수석디자이너를 역임했다. 또한 세계 주요 패션쇼에 초청된 이력과 국내외 디자인 대회 수상 경력을 보유한 한국의 대표적인 베테랑 디자이너로 평가받는다.에어라인은 향후 WDHL 챔피언십이 열릴 때마다 새로운 아이템과 컬렉션을 지속적으로 공개한다는 계획이다.오프라인 유통 전략도 병행한다. 서울 WDHL 메인 스타디움에 매장을 먼저 오픈한 뒤, 연내 베이징과 도쿄에 로드숍 형태의 매장을 추가로 선보일 예정이다.한편 온라인몰 출시도 준비 중인 에어라인은 MZ세대 감성을 반영한 홀덤 시그니처 기반의 새로운 K패션 콘텐츠로 자리매김할 수 있을지 주목된다. 홀덤 산업과 패션 업계 양측에서 관심이 이어지고 있다.