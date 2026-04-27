KB국민은행, ‘KB굿잡 취업박람회’ 개최… 250개 기업 참여

이미지 확대 27일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’의 개막식에서 단체 기념 촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 27일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’의 개막식에서 단체 기념 촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

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KB국민은행은 27일 서울 강남구 코엑스에서 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’를 개최했다. 올해로 29회를 맞은 이 행사는 2011년 출범 이후 누적 방문자 125만명, 참여 기업 6200여곳을 기록한 국내 민간 주최 최대 규모 취업박람회로, 지금까지 4만 5000여개의 일자리를 연결했다.이날 박람회에는 대기업 협력사와 코스닥 상장사, 청년일자리강소기업 등 250여개 기업이 참여해 채용 상담과 현장 면접을 진행했다. KB증권·KB손해보험·KB국민카드 등 KB금융지주 계열사 채용상담관과 함께 인공지능(AI) 기반 취업 컨설팅을 제공하는 ‘커리어 솔루션존’, 취업 특강과 기업 채용설명회 등 다양한 프로그램도 운영됐다.박람회 참가 기업에는 정규직 채용 시 1인당 100만원, 연간 최대 1000만원의 채용 지원금이 지급된다. 일자리 창출 우수 중소기업에는 최대 연 1.3%포인트의 대출 금리 우대 혜택이 제공된다. 국민은행은 박람회 이후에도 인재 매칭 서비스를 통해 채용 지원을 이어갈 방침이다.