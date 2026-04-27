맥가이버탐정사무소 ‘부자탐정단’, 2026 대한민국 고객만족도 평가 탐정 부문 1위 수상

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맥가이버탐정사무소(대표탐정 박민호)가 ‘2026 대한민국 고객만족도 평가 1위’에서 탐정사무소 부문 1위를 수상하며, 2025년에 이어 2년 연속 수상이라는 성과를 달성했다.이번 시상은 프리미엄브랜드코리아 운영위원회가 주관하고 데일리아시아 등이 후원하는 국내 대표 브랜드 평가 시상식으로, 소비자들의 직접 평가를 기반으로 우수 기업을 선정하는 권위 있는 행사다. 맥가이버탐정사무소는 ‘부자탐정단’ 브랜드를 중심으로 고객 중심의 조사 시스템과 법과학(Forensic Science) 기반 증거 분석 기법을 결합한 차별화된 탐정 서비스를 제공해 온 점이 높은 평가를 받았다.특히 ▲형사 출신 전문가 중심의 실전 수사 시스템 ▲법과학 기반 증거 분석 ▲의뢰인 보호를 위한 철저한 보안·윤리 체계 ▲사건 해결 중심의 책임형 조사 서비스 등이 소비자 만족도를 높인 핵심 요인으로 분석된다.박민호 대표탐정은 “2년 연속 수상은 단순한 성과가 아니라 고객의 신뢰가 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 민간조사 분야에서도 과학수사 기반의 증거 중심 조사 시스템을 정착시켜 대한민국 탐정 산업의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 밝혔다.맥가이버탐정사무소는 향후 ‘부자탐정단’을 중심으로 법과학 수사 체계 고도화, 디지털포렌식 및 영상분석 역량 강화, 전문 탐정 인력 양성, 공익적 사건 대응 확대 등을 통해 민간조사의 전문성과 공신력을 지속적으로 강화할 계획이다.한편, 맥가이버탐정사무소는 경찰 출신 1호 탐정 박민호 대표가 이끄는 국내 대표 탐정 전문 기업으로, 강력사건 수사 경험과 과학수사 기반 분석을 접목한 차별화된 조사 서비스를 제공하고 있다.