호텔신라 “1분기 영업익 204억원 흑자전환””

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호텔신라는 지난 1분기 매출 1조 535억원, 영업이익 204억원의 실적을 올린 것으로 잠정 집계됐다고 24일 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간보다 8.4% 늘었고 영업이익은 흑자 전환했다.회사 측은 1분기 실적에 대해 “어려운 경영 환경 속 안정적인 수익 기반 확보에 집중한 결과”라고 설명했다. 구체적으로 면세(TR) 부문은 고환율, 글로벌 경기 악화 등으로 인해 업계 전반의 어려움이 지속되는 가운데 수익성 중심의 내실 경영을 통해 안정적인 사업 기반을 확보하는 데 집중했다는 설명이다. 이어 호텔＆레저 부문은 비수기인 1분기에도 신규 호텔 오픈과 외국인 관광객 증가 등의 영향으로 견조한 흐름을 이어갔다.호텔신라는 향후에도 TR 부문의 지속적인 사업 체질 개선을 통한 안정적 수익성 확보와 대내외 환경 및 면세시장 변화에 능동적으로 대응해 나가겠다는 방침이다. 아울러 호텔＆레저 부문은 3대 브랜드 체계를 바탕으로 브랜드 경쟁력을 강화해 지속적인 성장 기반을 확보한다는 계획이다.