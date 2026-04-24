카드네이션, WIS 2026서 카타르 ‘알 파단 코퍼레이션’과 MOU체결

이미지 확대 지난 23일 카드네이션 강광채 대표이사(왼쪽)와 알 파단 코퍼레이션(Al Fardan Corporation)의 CEO 모하메드 이브라힘 알 파르단(Mr. Mohammed Ebrahim Al Fardan)은 ‘WIS 2026’에서 IoT 카드 기반 글로벌 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. / 카드네이션 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 23일 카드네이션 강광채 대표이사(왼쪽)와 알 파단 코퍼레이션(Al Fardan Corporation)의 CEO 모하메드 이브라힘 알 파르단(Mr. Mohammed Ebrahim Al Fardan)은 ‘WIS 2026’에서 IoT 카드 기반 글로벌 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. / 카드네이션 제공

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카드네이션(대표 강광채)은 2026년 4월 서울 코엑스에서 열린 ‘월드 IT 쇼(WIS 2026)’에서 카타르의 ‘알 파단 코퍼레이션(Al Fardan Corporation)’과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 카드네이션 강광채 대표와 알 파단 코퍼레이션 CEO인 Mohammed E. Al Fardan이 직접 체결했으며, 양사는 IoT 카드 기반 서비스의 글로벌 사업 기회 발굴과 협력 확대에 뜻을 모았다.카드네이션의 IoT 카드는 결제, 교통, 위치추적 기능을 통합한 디바이스로, 무선충전과 양방향 알림 기능을 통해 기존 카드의 사용성을 유지하면서도 스마트 기능을 제공한다. 해당 기술은 삼성전자 스마트싱스(SmartThings)와 연동되며, KB국민카드를 통해 상용화되며 시장 검증을 완료했다.또한 카드네이션은 CES 2025 및 CES 2026 핀테크 부문 혁신상을 2년 연속 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았다.이번 WIS 2026에서 카드네이션은 카타르를 포함한 7개국 12개 기업과 MOU 및 수출 상담을 진행했다. 특히 인도네시아 최대 통신사인 Telkom과는 IoT 카드 기반 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU) 체결을 전제로 협력 방안을 논의했다. 또한 수출 바이어와의 상담 과정에서 일부 해외 기업이 직접 투자 의향을 보이며 협력 범위가 확대됐다.아울러 이번 논의를 통해 IoT 카드 기술이 금융, 여행, 프리미엄 서비스 등 다양한 산업과 결합될 수 있는 가능성을 확인했으며, 이는 향후 ‘Card as a Service(CaaS)’ 플랫폼으로의 확장 가능성으로 이어질 수 있다는 평가다.카드네이션 관계자는 “IoT 카드는 결제 수단을 넘어 개인의 안전과 데이터를 연결하는 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “글로벌 시장에서 다양한 협력 기회를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.