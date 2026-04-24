바로나코스메틱 바로나 마사지젤, 혈행 개선 19.2% 입증… 근육·관절 케어 시장 공략

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바로나코스메틱의 기능성 마사지젤 ‘바로나 미라클 에너지’가 인체 적용 시험을 성공적으로 마쳤다. 천연 성분을 기반으로 한 이 제품은 시험에서 피부 안전성과 혈행 개선 지표를 충족한 것으로 확인됐다. 검증된 데이터에 실제 사용자들의 긍정적인 호응이 더해지며 시장 내 경쟁력을 높이고 있다.근육과 관절 케어에 대한 관심이 높아지는 가운데, 천연 성분 기반 마사지젤 ‘바로나 미라클 에너지’가 시장에서 존재감을 키우고 있다. 해당 제품은 혈행 개선 효과와 피부 안전성을 동시에 강조하며 중장년층은 물론 운동 인구까지 폭넓은 소비층을 겨냥하고 있다.제품 개발사에 따르면 바로나 마사지젤은 공인 피부임상시험기관을 통해 인체 적용 시험을 완료했다. 시험 결과 피험자 대상 특정 혈행 관련 지표가 약 19.2% 변화한 것이 관찰됐다. 이는 원료적 특성에 기반한 결과로, 제품의 핵심 차별점으로 평가된다. 동시에 피부 안전성 테스트도 통과해 민감한 피부에도 비교적 부담 없이 사용할 수 있도록 설계됐다.바로나 마사지젤은 일시적인 불편함 완화에 그치지 않고 근본적인 케어를 목표로 한다. 주요 성분으로는 수수, 흰버드나무 껍질, 우슬 등이 포함됐다. 수수는 폴리페놀 등 항산화 성분이 풍부해 혈관 건강과 활성산소 관리에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.흰버드나무 껍질은 전통적으로 다양한 용도로 사용되어 온 원료이며, 우슬은 관절 및 근육 관리 목적으로 사용되어 온 원료다.특히 해당 제품은 식물 유래 성분과 식이유황 성분을 결합한 특허 기반 조성을 적용했다. 이를 통해 근육 피로 완화와 혈행 관련 지표 개선을 동시에 유도하는 복합 작용을 설계했다고 회사 측은 설명했다.사용 방법은 간편하다. 목, 어깨, 허리, 무릎 등 불편함이 있는 부위에 수시로 롤링하며 바르면 된다. 빠른 흡수력을 강조한 제형으로 피부에 끈적임 없이 스며들며 일상 속에서 간편하게 활용할 수 있는 점이 특징이다.제품은 다양한 생활 환경에서 발생하는 근육 피로 관리에 초점을 맞췄다. 운동 후 근막 피로, 장시간 고정 자세로 인한 근육 긴장, 중장년층의 관절 불편함, 성장기 활동량 증가에 따른 피로 등 폭넓은 상황에 대응할 수 있도록 설계됐다.실제 사용자 경험도 제품 경쟁력을 뒷받침한다. 일상적인 근육 피로나 불편함을 느끼던 사용자들이 제품 사용 후 한결 편안해졌다고 전했다. 목 부위 뻐근함, 무릎 관절 불편함, 족저 피로 등 다양한 상황에서 개선을 체감했다는 의견도 확인된다. 특히 운동 후 회복 속도가 빨라졌다는 의견도 다수 나왔다.업계에서는 고령화와 건강 관리에 대한 관심 증가로 근육·관절 케어 시장이 지속 성장할 것으로 보고 있다. 이러한 흐름 속에서 천연 성분 기반 제품과 인체 적용 시험 데이터를 확보한 제품에 대한 소비자 신뢰가 높아지고 있다.바로나 마사지젤은 인체 적용 시험 결과와 사용자 경험을 바탕으로 시장 확대에 나서고 있다. 회사 측은 “통증 관리에 대한 새로운 접근을 제시하는 제품으로 자리매김하겠다”며 “지속적인 연구와 품질 개선을 통해 소비자 만족도를 높이겠다”고 밝혔다.