한진트래블, 싱가포르항공 연계 몰디브 및 서남아시아 여행 상품 출시

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이미지 확대 [사진: (상단)메야푸시 몰디브 리조트, (하단)오젠 리버브 볼리푸시 리조트.(사진=한진트래블)] 닫기 이미지 확대 보기 [사진: (상단)메야푸시 몰디브 리조트, (하단)오젠 리버브 볼리푸시 리조트.(사진=한진트래블)]

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한진트래블이 유류할증료 변동에 따른 부담을 완화한 몰디브 및 서남아시아 여행 상품을 출시했다. 스카이트랙스 선정 세계 2위 항공사인 싱가포르항공과 연계하여 기획된 이번 상품은 예약 시점의 요금이 유지되는 것이 특징이다.해당 상품은 유류세가 고정된 싱가포르항공 노선을 활용하여 예약 이후 유류할증료가 인상되더라도 추가 비용이 발생하지 않는다. 또한 비즈니스석 탑승을 기본으로 구성하여 장거리 이동 시 발생하는 피로도를 낮추는 데 중점을 뒀다.주요 일정 중 하나인 몰디브 7일 상품은 5성급 리조트인 메야푸시 몰디브와 오젠 리저브 볼리푸시 숙박으로 구성됐다. 성인 2명과 동반하는 소아의 경우 최대 2명까지 여행 경비 혜택을 제공하여 가족 단위 여행객의 편의를 높였다.여행객은 워터풀 객실을 이용하며 카약, 스쿠버다이빙 등 해양 레저를 즐길 수 있다. 성인이 리조트 시설을 이용하는 동안 소아는 전문 돌봄 서비스를 통해 워터파크 시설을 이용할 수 있다.발리 6일 상품은 전 일정 5성급 리조트 숙박으로 진행된다. 슬루반 비치와 뜨구눙안 폭포 등 주요 관광 코스를 포함하여 발리의 지역적 특색을 경험할 수 있도록 구성됐다.북인도 완전 일주 9일 상품은 9월과 10월 출발 일정으로 기획됐다. 기존에 차량으로 10시간 이상 소요되던 이동 구간을 국내선 항공 2회 탑승으로 대체하여 이동 시간을 단축했다.한진트래블 관계자는 대외적인 요금 변동 변수 속에서도 예약 시점의 요금으로 일정을 준비할 수 있도록 기획했다며, 싱가포르항공의 서비스와 한진트래블의 일정을 통해 편안한 여행을 경험하길 바란다고 전했다.