‘자재 쇼크’發 불안심리 퍼진 건설업…정부 “수요 관리 조치”

장마철 대비 도로·입주 임박 아파트 위주 조달

“시장 불안감 조장 가짜뉴스 적극 대응”

이미지 확대 중동사태 장기화로 석유화확 원료인 나프타 재고가 급감하며 건설업계도 예의주시를 하고 있는 가운데 30일 서울 시내의 한 건설 현장. 2026.3.30 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 중동사태 장기화로 석유화확 원료인 나프타 재고가 급감하며 건설업계도 예의주시를 하고 있는 가운데 30일 서울 시내의 한 건설 현장. 2026.3.30 홍윤기 기자

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정부가 원자재 수요 관리 조치의 일환으로 시급한 공사 현장 위주로 원자재를 먼저 공급하기로 했다. 또 정부 차원의 주간 동향 브리핑을 매주 진행해 부정확한 정보가 확산하는 것을 방지하기로 했다. 중동전쟁발 ‘자재 쇼크’로 인해 건설업계에 불안감이 퍼지자 조치를 취한 것이다.정부는 23일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 열고 이런 내용을 담은 민생물가 특별관리품목 대응 방안을 논의했다.국토교통부는 각 지방자치단체·조달청과 협의해 시급성이 다소 떨어지는 공사의 발주 시기를 조정하고, 시급한 공사에 원자재를 우선 납품하는 방식으로 수요 관리 조치에 나선다. 특히 곧 찾아올 장마철을 대비해 유지·보수가 시급한 도로와 입주 시기가 임박한 아파트 현장 등 국민 안전과 주택 공급에 직결되는 현장을 위주로 집중 대응하기로 했다.정부가 수요 관리 조치에 나선 이유로는 전쟁 이후 각종 원자재의 조달이 어려워졌다는 점이 꼽힌다. 도로포장 공사의 핵심 재료인 아스팔트 콘크리트는 중동전쟁 이후 가격이 최대 30%가량 뛰었다. 원료인 아스팔트 공급이 전년 대비 70%나 줄어들면서다. 국내 아스팔트 생산의 중동산 중질유 의존성이 높아 전쟁이 지속될 경우 상황이 더 악화할 가능성이 있다고 정부는 보고 있다.이에 국토부는 매주 동향 점검 결과를 담은 주간 브리핑을 실시하기로 했다. 공급망 정보를 투명하게 공유해 시장의 혼란을 최소화하려는 취지다. 이에 따라 시장 불안감을 조장하는 가짜뉴스에는 적극적으로 대응한다고 밝혔다.원자재 담합·매점매석 등 시장을 교란하는 행위가 접수될 경우 공정거래위원회 등 관계부처와 협의해 즉각 조치한다는 계획이다. 수급이 불안정한 품목을 이미 대규모로 확보한 업체를 대상으로는 원자재를 정상적으로 유통하도록 유도한다는 방침이다.정부는 원료 가격 안정화를 위한 대안을 계속해서 발굴하기로 했다. 단기적으로는 기초유분 등 건설자재 분야 원재료 공급 차질 최소화를 위해 수입 절차를 간소화하고 수입 단가 완화를 목표로 업계의 목소리를 청취하기로 했다. 장기적으로는 건설자재 공급망 다변화를 위해 관련 연구·개발(R＆D) 등 각종 지원 사업을 추진하기로 했다.