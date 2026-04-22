GS칼텍스 임직원, ‘천원 나눔’으로 복지 사각지대 밝힌다

4년간 1만 4000여명 참여, 누적 기부금 1억 4656만 원 전달
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GS칼텍스가 22일 여수경찰서에서 ‘GS칼텍스 소액기부 WEEK, 천원의 행복’ 기부금 전달식을 하고 있다.
GS칼텍스 임직원들의 소액 기부인 ‘천원의 행복’이 지역사회 복지 사각지대를 메우는 든든한 버팀목이 되고 있다.
‘천원의 행복’은 임직원이 1000원을 기부하면 회사가 동일 금액을 더해 지역 범죄 피해 학생 등 위기 가정에 맞춤형 지원을 하는 사회공헌 활동이다.
GS칼텍스는 22일 여수경찰서 소회의실에서 기부금 전달식을 열고 46회차 지원을 진행했다.
이날 행사에는 장원석 여수경찰서장과 김종은 GS칼텍스 상무, 김종진 쌍봉종합사회복지관장 등이 참석해 지역사회 연대의 의미를 더했다.
이번 지원 대상자는 여수경찰서 ‘위더스 협의회’를 통해 발굴된 범죄 피해 학생 가정으로, 생활비와 이사에 필요한 가구 등 맞춤형 지원이 이뤄질 예정이다.
GS칼텍스는 올해부터 협업 기관을 기존 1개소에서 여수 지역 4개 종합사회복지관(문수·미평·소라·쌍봉)으로 확대해 지역 내 복지 네트워크를 강화하고 대상자 발굴 범위를 넓혀 보다 촘촘한 복지 안전망 구축에 나서고 있다.
GS칼텍스 관계자는 “임직원들의 작은 참여가 모여 지역사회에 의미 있는 변화를 만들어가고 있다”며 “앞으로도 유관기관과 협력해 공적 지원의 사각지대에 놓인 위기 가정을 적극 발굴하고, 대상자별 맞춤형 지원을 통해 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.
문성호 서울시의원, ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’수상… 의정활동 2관왕 쾌거
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 시민의 생명 보호를 위한 입법 및 의정 활동과 지역 교통 현안 등 오랜 주민 숙원 해결의 공로를 인정받으며 연이은 수상의 영예를 안았다. 문 의원은 지난 3월 6일 ‘제10회 대한민국 자랑스러운 베스트대상’ 의회의정공헌대상을 수상한 데 이어, 지난 14일에는 ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’을 수상하며 의정활동 2관왕에 올랐다. 그는 특히 시민 안전을 위협하는 범죄 근절에 ‘서울시 범죄와의 전쟁’이라는 이름하에 독보적인 행보를 보여왔다. 최근 ▲캄보디아 국제 범죄조직의 한국인 표적 범죄에 대한 강력 대응 촉구 건의안과 ▲1990부동산폭력단 오씨의 사례를 예로 들어 반인륜적 조직 폭력 범죄의 공소시효 사각지대 해소 및 피해자 권리 회복을 위한 관련 법령 개정 촉구 건의안을 발의해 본회의 통과를 이끌어 냈다. 이는 자칫 소홀할 수 있는 국제 범죄와 법적 사각지대를 정조준해 ‘범죄로부터 안전한 사회’를 만드는 데 앞장섰다는 평가를 받는다. 지역구인 서대문구의 해묵은 숙원 사업 해결에도 탁월한 역량을 발휘했다. 2022년 임기 시작부터 바로 시작해 2023년 직접 고안해 선보인 통일로 신호체계 개선의 첫 성과로 ‘
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2022년 5월부터 시작된 ‘소액 기부 WEEK, 천원의 행복’은 올해 4월까지 총 46회차 동안 1만 4717명이 참여했으며 누적 기부금은 1억 4656만원에 달한다.
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