천재교과서 밀크티중학, 22개정 교육과정 반영한 ‘중간고사 비법노트’ 오픈

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2022 개정 교육과정이 처음으로 적용되는 중학교 2학년 학생들의 첫 중간고사를 앞두고, 효율적인 암기와 개념 정리를 돕는 스마트 학습 콘텐츠가 공개돼 눈길을 끈다.천재교육 관계사 천재교과서가 만든 중학생 인강 밀크T중학은 변화된 교육과정에 최적화된 ‘2026년 중2 1학기 중간고사 비법노트’ 서비스를 전격 오픈했다고 밝혔다. 시험 직전 짧은 시간을 활용해 핵심 내용을 완벽하게 숙지할 수 있도록 설계된 내신 대비 특화 콘텐츠다.‘비법노트’는 학생들의 학습 편의를 위해 웹(Web), 태블릿(Tab), 모바일 등 모든 기기에서 이용할 수 있다. 특히 국어와 영어 과목은 각 출판사별 대단원 체계에 맞춰 구성했으며, 수학은 공통 개념별로, 사회·역사·도덕·과학 등은 공통 단원별로 세분화해 학교별 시험 범위에 맞춘 맞춤형 학습이 가능하다.해당 서비스의 핵심은 ‘보고, 듣고, 익히는’ 3단계 입체 학습 시스템이다. 우선 교과서 개발진이 직접 개발·검수한 ‘비법노트’로 교과 핵심 내용을 시각적으로 확인할 수 있다. 이어 ‘비법영상’에서는 과목별 전문 선생님이 비법노트를 바탕으로 핵심 맥락을 짚어준다. 강의 내용을 ‘비법음성’ 오디오 파일로도 제공해 등하굣길 등 자투리 시간에 반복 청취 가능하다.지원 영역 또한 폭넓다. 22개정 교육과정이 적용된 중학교 2학년 1학기 전 과목은 물론, 중학교 1학년 과정인 기술·가정① 과목도 함께 제공돼 학생들의 폭넓은 학습 수요를 충족시킬 예정이다.천재교과서 밀크티중학 관계자는 “새 교육과정 도입 후 치러지는 첫 중2 중간고사인 만큼 학생들의 막연한 불안감을 해소하기 위해 이번 서비스를 준비했다”며 “이미 활발히 이용되고 있는 중1, 중3 비법노트와 더불어 이번 중2 서비스 오픈을 통해 전 학년이 빈틈없이 시험에 대비할 수 있을 것”이라고 전했다.자세한 내용은 밀크T 중등 인강 홈페이지 및 태블릿 학습기 내 ‘테스트존’ 메뉴를 통해 확인할 수 있다.