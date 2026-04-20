호르무즈 빠져나온 100만 배럴급 유조선, 새달 8일 한국 온다

몰타 국적 선박, 해협 통과 확인

대산항서 하역… 현대오일뱅크로

나프타 실은 운반선도 입국 예정

이미지 확대 2012년 1월19일 호르무즈 해협 남쪽 아랍에미리트(UAE)의 라스 알 카이마 해안의 어선 뒤로 유조선 2척이 지나가고 있다. 프랑스 24는 이란이 호르무즈 해협 통제에 매달리는 이유에 대해 통행료 수입으로 전쟁으로 파괴된 인프라 재건 비용을 충당하고, 이를 지정학적 지렛대로 활용해 국제사회에서 발언권과 위상을 강화하려는 계산 때문이라고 설명했다. 2026.04.09. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2012년 1월19일 호르무즈 해협 남쪽 아랍에미리트(UAE)의 라스 알 카이마 해안의 어선 뒤로 유조선 2척이 지나가고 있다. 프랑스 24는 이란이 호르무즈 해협 통제에 매달리는 이유에 대해 통행료 수입으로 전쟁으로 파괴된 인프라 재건 비용을 충당하고, 이를 지정학적 지렛대로 활용해 국제사회에서 발언권과 위상을 강화하려는 계산 때문이라고 설명했다. 2026.04.09. AP 뉴시스

2026-04-21 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란이 호르무즈 해협을 재봉쇄하기 직전에 해협을 빠져나온 원유운반선과 석유제품 운반선이 우리나라로 향하는 것으로 확인됐다.20일 정유업계에 따르면 몰타 국적의 원유운반선 ‘오데사’(Odessa)호는 호르무즈 해협을 통과해 다음달 8일 충남 대산항에 입항할 예정이다. 이 선박은 지난 18일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하기 전에 해협을 나온 것으로 전해졌다. 오데사호는 원유 100만 배럴을 실은 것으로 알려졌다. 100만 배럴은 우리나라의 1일 원유 소비량과 비교해 절반 수준이다. 해당 물량은 HD현대오일뱅크가 계약한 것으로 하역 작업을 거친 뒤 탱크에 저장돼 대산석유화학단지에서 정제된다.마린트래픽에 따르면 싱가포르 국적의 석유제품 운반선 ‘내비게이트 맥앨리스터’(NAVIG8 MACALLISTER)호도 다음달 9일 울산항에 도착할 예정이다. 이 선박에는 약 6만t의 나프타가 실린 것으로 전해졌다.앞서 우리나라 국적 선박이 홍해를 통과한 데 이어 유조선 일부가 호르무즈 해협을 빠져 나오면서 국내 원유 수급에도 숨통이 트일 전망이다.사우디아라비아 얀부항에서 파이프라인으로 원유를 공급받은 한국 국적 유조선은 원유 200만 배럴을 싣고 지난 17일 홍해를 빠져나와 우리나라로 향하고 있다. 외국 국적이 아닌 한국 국적 유조선이 호르무즈 해협 봉쇄 이후 홍해 우회로를 뚫은 첫 사례다.정부와 업계는 홍해를 활용한 추가 원유 공급에 나설 계획이다. 업계 관계자는 “호르무즈 해협이 불안한 상황에서 중동 물량을 완전히 대체하기엔 한계가 있지만 재고 확보에 도움이 될 것”이라고 말했다.