“중동 위기 장기화”…충남도, 민생경제 안정화 강화

이미지 확대 홍종완 충남도 행정부지사가 중동사태 장기화 종합대책을 설명하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 홍종완 충남도 행정부지사가 중동사태 장기화 종합대책을 설명하고 있다. 도 제공

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충남도가 중동전쟁에 대응해 중소기업과 소상공인, 농어업인 등을 위해 8193억원 규모의 긴급 지원에 나선다. 도는 20일 기자회견을 열고 중동발 위기 장기화에 따른 종합 지원 대책을 발표했다.이날 발표한 종합 대책은 4대 분야 16개 사업에 8193억원 규모다. 농어업 5개 사업 519억원을 비롯해 복지·의료 3개 사업 3121억원, 건설·에너지 5개 사업 3734억원, 중소기업·소상공인 3개 사업 819억원 등을 투입한다.농어업 분야는 면세유 가격 인상분에 대한 정부 지원 50%에 도가 20%를 추가 지원한다. 무기질비료 가격 인상분 지원액도 당초 65억원에서 110억원으로 늘린다. 사료 구매 농가에 대해서는 융자 지원 규모를 429억원에서 800억원으로 확대하고 정부 지원(이율 1.8%)보다 낮은 1% 이내 금리로 대출을 지원할 계획이다.도는 주사기 등 의료 현장의 핵심 소모품 수급 불안 해소를 위해 직접 물량을 구매 지원한다. 종량제 봉투의 원료(PE) 공급 부족 상황이 발생하면 석유화학사와 협의해 공급될 수 있도록 협의를 마쳤다.에너지 자원을 확보하기 위해 매립·소각되는 폐비닐을 화학적 재활용을 통해 원료화하는 사업은 지난해 4곳에서 올해 15개 시군 전체로 확대한다.중소기업과 소상공인을 위해 긴급경영안정자금·재창업 자금 등 9개 사업에 835억원을 투입한다. 홍종완 도 행정부지사는 “정부 추경예산을 신속하게 집행하고, 사각지대가 없도록 도가 할 수 있는 여러 보완 대책을 추진해 도민과 함께 이 위기를 슬기롭게 극복해 나가겠다”고 말했다.