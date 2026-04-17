롯데리아, 신제품 ‘번트 비프버거’ 출시

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17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신제품 ‘번트 비프버거’를 소개하고 있다. 번트 비프버거는 타기 직전까지 끌어올린 재료 본연의 풍미를 담아낸 제품으로 블랙번 상단에 체더 치즈와 모차렐라 치즈를 구워 진한 치즈 풍미를 느낄 수 있다.

‘삐딱한 천재’ 이찬양 셰프와 협업한 이번 신제품은 4월 17일부터 전국 롯데리아 매장에서 한정 수량으로 만나볼 수 있다. 2026.4.17 이지훈 기자