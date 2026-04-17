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빵으로 만들었어요… ‘한국국제베이커리페어’ 개막
농림축산식품부 주최로 서울 강남구 코엑스에서 16일 열린 ‘2026 한국국제베이커리페어’에서 관람객이 말 등 여러 동물을 형상화한 베이커리 공예 작품을 감상하고 있다. 19일까지 열리는 이번 행사는 국내 최대 규모 제과·제빵 산업 박람회로 280여 부스에서 다양한 제품을 선보인다.
뉴스1
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농림축산식품부 주최로 서울 강남구 코엑스에서 16일 열린 ‘2026 한국국제베이커리페어’에서 관람객이 말 등 여러 동물을 형상화한 베이커리 공예 작품을 감상하고 있다. 19일까지 열리는 이번 행사는 국내 최대 규모 제과·제빵 산업 박람회로 280여 부스에서 다양한 제품을 선보인다.
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2026-04-17 B2면
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