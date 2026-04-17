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장애인 작가가 디자인한 스타벅스 텀블러
스타벅스코리아가 오는 20일 장애인의 날을 맞아 청년 장애인 작가들의 공모전 수상작으로 디자인한 컵과 텀블러 등 굿즈를 출시했다고 16일 밝혔다. 대상을 받은 정안나 작가의 ‘어떤 색이나 어떤 모양이나 괜찮아’를 활용해 만든 커뮤니티 하모니 플레어 콜드컵(왼쪽 첫 번째)은 ‘다름은 부족함이 아닌 각자의 개성’이라는 메시지를 담았다. 스타벅스는 해당 상품 판매 수량당 300원씩 적립해 장애 인식 개선 사업에 활용할 예정이다.
스타벅스코리아 제공
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스타벅스코리아가 오는 20일 장애인의 날을 맞아 청년 장애인 작가들의 공모전 수상작으로 디자인한 컵과 텀블러 등 굿즈를 출시했다고 16일 밝혔다. 대상을 받은 정안나 작가의 ‘어떤 색이나 어떤 모양이나 괜찮아’를 활용해 만든 커뮤니티 하모니 플레어 콜드컵(왼쪽 첫 번째)은 ‘다름은 부족함이 아닌 각자의 개성’이라는 메시지를 담았다. 스타벅스는 해당 상품 판매 수량당 300원씩 적립해 장애 인식 개선 사업에 활용할 예정이다.
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2026-04-17 B2면
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