렉스필, 타미우스CC와 조인식…홀인원 이벤트·체험형 룸 운영 확대

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프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필이 타미우스CC와 공식 업무 조인식을 체결하고, 홀인원 이벤트와 체험형 객실 운영을 결합한 마케팅 강화에 나선다.이번 조인식은 양사가 보유한 브랜드 경쟁력과 고객 경험을 결합해 시너지를 극대화하기 위해 마련됐다. 렉스필은 프리미엄 수면 솔루션을 기반으로 차별화된 브랜드 경험을 제공하고, 타미우스CC는 자연 친화적인 골프 환경과 리조트 시설을 통해 고객 만족도를 높일 계획이다.타미우스CC는 일본의 자연주의 철학자이자 코스 설계가 가토 슌스케가 설계를 맡은 골프장으로, 제주 중산간 자연환경을 그대로 살린 것이 특징이다. 해발 700m 고지에 위치한 정규 27홀 코스는 바람과 안개, 햇빛 등 변화하는 자연 조건과 어우러지며 독특한 플레이 경험을 제공한다.또한 67만평 규모의 대지 위에 조성된 코스와 다양한 자연 식생이 어우러져 친환경 골프장으로 평가받고 있으며, 전국 친환경 골프장 순위에 이름을 올리는 등 경쟁력을 인정받고 있다. 골프장 단지 내에는 133실 규모의 빌리지 시설이 함께 운영되어 골프와 휴식을 동시에 즐길 수 있는 환경을 갖추고 있다.양사는 이번 협업을 통해 파3 전 홀에서 홀인원 이벤트를 운영하며, 방문 고객들에게 특별한 즐거움을 제공할 예정이다. 이를 통해 현장 중심의 마케팅 효과를 극대화하고 브랜드 인지도를 동시에 높인다는 전략이다.아울러 빌리지 객실에는 렉스필 제품을 적용한 체험형 ‘렉스필 룸’을 운영한다. 해당 객실에는 G5 Q 매트리스와 G5 SS 매트리스가 비치되어 고객들이 프리미엄 수면 환경을 직접 경험할 수 있도록 구성된다.렉스필 관계자는 “타미우스CC와의 협업을 통해 골프와 휴식을 결합한 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 스포츠·레저 분야와의 협업을 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.한편 타미우스CC는 제주의 자연과 조화를 이루는 복합 레저 공간으로, 사계절 내내 다양한 고객들에게 품격 있는 골프와 휴식 경험을 제공하고 있다.