렉스필, 사이프러스 골프앤리조트와 조인식…홀인원 이벤트로 마케팅 강화

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프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필이 사이프러스 골프앤리조트와 공식 업무 조인식을 체결하고, 홀인원 이벤트를 중심으로 한 현장 마케팅 강화에 나선다.이번 조인식은 양사가 보유한 브랜드 경쟁력과 고객 경험을 결합해 시너지를 극대화하기 위해 마련됐다. 렉스필은 프리미엄 수면 브랜드로서 차별화된 이미지를 구축하고, 사이프러스 골프앤리조트는 방문 고객들에게 보다 특별한 경험을 제공한다는 계획이다.사이프러스 골프앤리조트는 세계적인 코스 설계가 피트 다이가 설계한 골프장으로, 제주 지역에서도 연평균 눈·비·바람·안개가 비교적 적은 입지에 조성된 것이 특징이다. 또한 해발 250~300m에 위치해 쾌적한 플레이 환경을 제공한다.특히 한라산과 오름, 수십만 그루의 편백나무 숲이 자연 방풍림 역할을 하며 사계절 내내 안정적인 라운드가 가능하다. 탐라 산수국과 흰뺨검둥오리 등 제주 고유의 자연 생태를 가까이에서 경험할 수 있는 점 역시 주요 강점으로 꼽힌다.양사는 이번 협업을 통해 사이프러스 골프앤리조트 코스 내 홀인원 이벤트를 운영하며, 회원제 코스 파3 홀 1개와 대중제 코스 파3 홀 1개에 각각 이벤트를 적용할 예정이다. 이를 통해 방문 고객들에게 특별한 즐거움을 제공하고, 브랜드 인지도 제고와 현장 중심의 마케팅 효과를 동시에 강화한다는 방침이다.렉스필 관계자는 “사이프러스 골프앤리조트와의 조인식을 통해 고객들에게 색다른 경험과 브랜드 가치를 전달할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 스포츠·레저 분야와의 협업을 통해 마케팅 영역을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.한편 사이프러스 골프앤리조트는 천혜의 자연환경 속에서 사람과 스포츠, 자연이 조화를 이루는 공간을 지향하며, 방문객들에게 품격 있는 골프 경험과 서비스를 제공하고 있다.