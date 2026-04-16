백현이앤에스, 국제그린에너지엑스포서 태양광 통합 안전 솔루션 공개...NEC 기준 상회

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태양광 안전 솔루션 기업 백현이앤에스(대표 강영규)가 비접촉 열분포 화재 예방 접속함과 모듈별 신속차단장치(RSD)를 결합한 통합 안전 시스템을 선보인다. 해당 솔루션은 오는 22일부터 대구 엑스코에서 개최되는 ‘2026 국제그린에너지엑스포’에서 확인할 수 있다.백현이앤에스는 최근 국가공인시험기관(KCL)을 통해 모듈긴급차단장치(BH-CS-RSD)의 성능 시험성적서를 취득했다. 미국 전기규정(NEC 690.12)을 준용해 진행된 평가에서 신호 발생 후 0.27초 만에 전압을 차단하며 기준치인 1초 미만을 충족했다.해당 시스템은 접속함 내부의 열분포와 아크 징후를 실시간 감시하여 화재를 예지하는 기술이 핵심이다. 이상 징후 감지 시 접속함 회로 제어와 동시에 연동된 RSD가 전력을 차단해 화재 발생 요인을 관리한다. 이를 통해 발전 설비 보호와 현장 관리자의 안전을 확보하는 구조를 갖췄다.백현이앤에스는 조달청 우수제품 및 신제품인증(NEP) 등을 기반으로 이번 RSD 연동 시스템을 통해 태양광 발전소 안전 관리 모델을 제시할 방침이다.강영규 백현이앤에스 대표는 “사전 예지 기능과 모듈 단위 급속 차단 기능을 통합해 기존 방식의 한계를 보완했다”며 “실질적인 화재 피해 방지가 가능한 안전 시스템 보급에 주력하겠다”고 밝혔다.백현이앤에스의 차세대 솔루션은 오는 22일 개막하는 ‘제23회 2026 국제그린에너지엑스포’ 내 전용 부스에서 정식 공개될 예정이다.