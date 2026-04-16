롯데마트·슈퍼·세븐일레븐, 2000원대 ‘숨결통식빵’ 출시

이미지 확대 서울 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 고객이 ‘오늘좋은 숨결통식빵’을 구경하고 있다. 롯데마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 고객이 ‘오늘좋은 숨결통식빵’을 구경하고 있다. 롯데마트 제공

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롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 전문 베이커리 수준의 생식빵을 자체 브랜드(PB) 상품으로 선보인다고 16일 밝혔다.롯데마트·슈퍼는 전 점에서 ‘오늘 좋은 숨결통식빵’(400g)을 2000원대에 판매한다. 편의점 세븐일레븐에서는 ‘세븐셀렉트 숨결통식빵’으로 판매되며, 이달 말까지 롯데카드·BC카드 결제 시 20% 할인을 받을 수 있다. 베이커리에서 생식빵이 8000원대에 판매되고 있는 것과 비교해 가격을 크게 낮췄다.이 식빵은 롯데중앙연구소의 특허 유산균 발효 공법을 이용해 매끄럽게 찢어지는 부드러운 식감을 구현했고, 벌꿀과 연유를 함유해 은은한 단맛과 풍미를 살렸다. 출시 전 진행한 블라인드 테스트에서 응답자의 60%가 이 빵을 선호도 1위로 꼽았다는 설명이다.