메디오피아테크-성균관대, AI 및 에듀테크 혁신 생태계 구축 위한 전략적 업무협약 체결

- 인공지능혁신융합대학사업단 및 RISE사업단과 2건 동시 협약…전방위적 산학협력 가속화
- GPU 서버 인프라 기반 AI 클러스터 확산 및 실무형 인재 양성에 힘 모으기로
에듀테크 전문 기업 (주)메디오피아테크(대표 박경선)가 지난 15일, 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스에서 성균관대학교와 인공지능(AI) 및 디지털 신기술 분야의 상호 발전을 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 성균관대학교 인공지능혁신융합대학사업단(단장 김재현) 및 서울 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)사업단(과제책임자 김재현)과 각각 체결됐다. 양 기관은 4차 산업혁명의 핵심인 AI 및 디지털 신기술 관련 인재 양성과 산학협력 생태계 구축을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.
주요 협약 내용은 ▲AI 및 에듀테크 신기술 관련 인재 양성 및 교류 ▲공동연구 및 기술이전 ▲산학 인턴제 및 PBL(Problem Based Learning) 수업 운영 ▲디지털 교육 생태계 인프라 구축 ▲산업 현장 수요를 반영한 산학협력 및 데이터 구축 등이 있다. 특히 서울 RISE사업단과의 협력을 통해 ‘AI 클러스터 혁신생태계 확산’의 핵심인 GPU 서버 생태계 구축을 성공적으로 수행하기 위한 전략적 제휴를 강화한다.
이를 통해 (주)메디오피아테크는 대학의 우수한 연구 역량과 자사의 에듀테크 기술력을 결합해 실제 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 고도화된 AI 인프라 모델을 제시할 계획이다. 또한, 양 기관은 AI 및 디지털 교육 관련 세미나, 학술대회, 챌린지 등을 공동 개최하여 산학협력의 성과를 공유하고 확산시키는 데도 적극 협력하기로 했다.
이날 협약식은 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 호암관에서 양 기관 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐으며, 향후 실무협의회를 구성해 구체적인 협력 과제들을 실행에 옮길 예정이다.
박경선 (주)메디오피아테크 대표는 “인공지능 창조융합 시대를 이끌어갈 우수 인력을 양성하고, GPU 서버 기반의 강력한 AI 생태계를 구축하는 것은 국가적 경쟁력 확보와 직결된다”며, “성균관대학교와의 다각적인 협력을 통해 에듀테크 산업의 혁신적인 표준을 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.
- GPU 서버 인프라 기반 AI 클러스터 확산 및 실무형 인재 양성에 힘 모으기로
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(사진=메디오피아테크 제공)
에듀테크 전문 기업 (주)메디오피아테크(대표 박경선)가 지난 15일, 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스에서 성균관대학교와 인공지능(AI) 및 디지털 신기술 분야의 상호 발전을 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 성균관대학교 인공지능혁신융합대학사업단(단장 김재현) 및 서울 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)사업단(과제책임자 김재현)과 각각 체결됐다. 양 기관은 4차 산업혁명의 핵심인 AI 및 디지털 신기술 관련 인재 양성과 산학협력 생태계 구축을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.
주요 협약 내용은 ▲AI 및 에듀테크 신기술 관련 인재 양성 및 교류 ▲공동연구 및 기술이전 ▲산학 인턴제 및 PBL(Problem Based Learning) 수업 운영 ▲디지털 교육 생태계 인프라 구축 ▲산업 현장 수요를 반영한 산학협력 및 데이터 구축 등이 있다. 특히 서울 RISE사업단과의 협력을 통해 ‘AI 클러스터 혁신생태계 확산’의 핵심인 GPU 서버 생태계 구축을 성공적으로 수행하기 위한 전략적 제휴를 강화한다.
이를 통해 (주)메디오피아테크는 대학의 우수한 연구 역량과 자사의 에듀테크 기술력을 결합해 실제 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 고도화된 AI 인프라 모델을 제시할 계획이다. 또한, 양 기관은 AI 및 디지털 교육 관련 세미나, 학술대회, 챌린지 등을 공동 개최하여 산학협력의 성과를 공유하고 확산시키는 데도 적극 협력하기로 했다.
이날 협약식은 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 호암관에서 양 기관 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐으며, 향후 실무협의회를 구성해 구체적인 협력 과제들을 실행에 옮길 예정이다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
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박경선 (주)메디오피아테크 대표는 “인공지능 창조융합 시대를 이끌어갈 우수 인력을 양성하고, GPU 서버 기반의 강력한 AI 생태계를 구축하는 것은 국가적 경쟁력 확보와 직결된다”며, “성균관대학교와의 다각적인 협력을 통해 에듀테크 산업의 혁신적인 표준을 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.
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