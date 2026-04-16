오타니의 애착템 ‘CW-X’ 국내 론칭과 함께 더현대 서울 팝업 전개

이미지 확대 사진제공: 스포츠 컨디셔닝 웨어 브랜드 ‘CW-X’ 닫기 이미지 확대 보기 사진제공: 스포츠 컨디셔닝 웨어 브랜드 ‘CW-X’

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메이저리그를 대표하는 세계적인 야구 선수이자 스포츠 아이콘인 오타니 쇼헤이가 브랜드 앰배서더로 활동하고 있는 ‘CW-X’가 국내 론칭과 함께 더현대 서울에서 첫 팝업스토어를 연다.신영와코루는 기능성 스포츠 컨디셔닝 웨어 브랜드 ‘CW-X’가 4월 16일부터 29일까지 2주간 더현대 서울에서 팝업스토어를 전개한다고 밝혔다.‘언더웨어계의 명품’으로 지칭되는 와코루(WACOAL)의 브랜드 라인 중 하나인 ‘CW-X’는 이번 국내 론칭을 시작으로 오프라인 팝업을 지속적으로 이어갈 예정이다.CW-X는 와코루 연구센터에서 개발한 스포츠 컨디셔닝 웨어 브랜드로, ‘CW’는 Conditioning Wear, ‘X’는 Infinite Possibilities를 의미하며 몸의 움직임을 서포트해 더 나은 퍼포먼스를 만들어내는 기능성 웨어를 지향한다.해당 브랜드는 테이핑 원리에서 착안한 독자적인 테이핑 설계 기술을 적용했다. 일반적으로 운동선수들이 사용하는 스포츠 테이핑은 근육과 관절을 안정적으로 지지하여 신체 움직임을 서포트하는 역할을 하는데, CW-X는 이러한 테이핑 원리를 의류 설계에 적용해 최상의 퍼포먼스를 이끌어낸다.야구, 농구, 축구, 테니스, 스키, 골프, 러닝 등 강력한 퍼포먼스부터 워킹, 요가, 피트니스, 하이킹, 댄스, 볼링 등 일상 속 액티브한 활동은 물론 출퇴근, 산책, 여행 등 일상에서의 모든 움직임까지 몸을 움직이는 모든 순간을 서포트한다.제품군은 스포츠 브라, 슬리브리스, 거들, 타이즈 등의 여성 제품과 쇼츠·하프 타이즈, 러닝, 팬츠 등의 남성 제품, 그리고 팔토시, 토삭스 등의 액세서리까지 남녀 모두 착용할 수 있는 다양한 기능성 라인업을 갖추고 있다.지난 2023년 2월부터 브랜드 앰배서더로 활동하고 있는 오타니는 고등학교 시절부터 ‘CW-X’ 제품을 사용해온 ‘찐팬’으로 알려져 있다. 그는 단순히 브랜드 모델에 그치지 않고 제품 개발에 대한 피드백을 주거나 브랜드 캠페인에 참여하는 등 긴밀한 파트너십을 맺고 있다. 특히 오타니는 운동 시 컨디션 관리를 위해 꾸준히 CW-X 타이즈를 착용해 왔다고 밝힌 바 있다.CW-X의 제품 가운데 오타니가 경기 중 착용하며 일반 대중들에게 친숙해진 ‘Arm Brace’는 관절의 움직임을 제어해 안정적으로 투구할 수 있도록 도와준다. 이 제품은 오타니가 2025 시즌 투수로 복귀하면서 현장에서 느낀 점을 CW-X팀에 전달해 시제품 제작과 조정을 지속적으로 하며 완성한 것으로 알려져 있다. 그는 인터뷰를 통해 ‘CW-X Arm Brace는 마운드에 설 때 안심하고 투구에 집중할 수 있다는 느낌을 주는 아이템으로, 필요로 하는 선수들에게 도움이 될 수 있다면 좋겠다’고 전했을 정도로 애착을 보였다.신영와코루 관계자는 “CW-X는 인체공학적 설계를 통해 강력한 스포츠 활동부터 일상생활까지 최상의 퍼포먼스를 만들어낸다”면서 “최근 몇 년 사이 러닝을 취미로 하는 사람들이 많아지는 등 일상 속 스포츠 활동에 관심이 높아지고 있는 가운데, 이번 국내 론칭은 모든 움직임으로부터 내 몸을 케어할 수 있는 반가운 선물이 될 것”이라고 밝혔다.더현대 서울 4층에서 4월 29일까지 진행되는 팝업스토어를 방문하면 다양한 제품들을 직접 확인하고 피팅도 할 수 있다.이와 함께 제품을 구매한 고객들을 위한 다양한 사은품도 준비했다. 20만원 이상 구매 시 스포츠 타월 증정, 30만원 이상 구매 시 러닝 가방 증정, 50만원 이상 구매 시 백화점 상품권 3만원 증정, 30만원·60만원 이상 구매 시 5% H.Point 증정, 통합멤버십 신규 가입 시 5000 포인트 증정, 제품 구매 시 선착순 ‘짐색’ 사은품 증정 등 풍성한 경품이 마련됐다.CW-X는 더현대 서울 팝업뿐만 아니라 신영와코루의 자사 온라인몰 ‘비너스이숍’에서도 구매할 수 있으며, 비너스이숍에서 제품 구매 시 선착순 한정으로 ‘짐색’ 사은품을 증정한다.한편 ‘CW-X’는 이번 더현대 서울 팝업을 시작으로 신세계백화점 광주점(4월 27일~5월 3일), 신세계백화점 강남점(5월 8일~14일), 부산 롯데백화점 서면점(5월 예정) 등에서 다양한 프로모션과 함께 고객들을 찾아갈 예정이다.