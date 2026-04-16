“40조 성과급?” “만족할 줄 알아야”…삼성 사옥 앞 60대 고함

이미지 확대 삼성전자 노조 앞 피켓시위 중인 60대 남성. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 노조 앞 피켓시위 중인 60대 남성. 뉴시스

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삼성전자 노동조합의 성과급 요구를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 서울 서초동 사옥 앞에서 이를 비판하는 1인 시위가 벌어졌다.15일 업계에 따르면 60대 남성 박모씨는 이날 삼성전자 서초사옥 앞에서 ‘삼성전자 노조에 고함’이라고 적힌 피켓을 들고 시위를 진행했다.박씨는 “노조는 때로 만족할 줄도 알아야 한다”며 “현재 성과가 특정 개인이나 집단의 능력만으로 이뤄진 것은 아니다”고 주장했다. 이어 “보수나 진보, 주주가 아닌 삼성 자체를 아끼는 마음에서 나왔다”며 노조위원장과의 면담을 요청했다.이번 시위는 노사 간 임금 및 단체협약(임단협) 협상이 결렬된 상황에서 이뤄졌다. 노조는 올해 전체 영업이익의 15%를 성과급으로 요구하고 있으며, 이를 금액으로 환산하면 40조원을 넘는 규모다.최승호 삼성전자 노조위원장은 전날 라디오 인터뷰에서 “초기 협상은 20% 수준에서 시작해 15%로 조정한 것”이라며 “기존 성과급 기준이 공개되지 않아 합리적 산정이 어렵다”고 설명했다.또 “연봉의 최대 50%로 제한된 성과급 상한선 때문에 회사 실적이 좋아도 보상이 제한된다”며 상한 폐지를 요구했다.노조는 협상이 최종 결렬될 경우 5월 21일부터 6월 7일까지 총 18일간 총파업에 돌입한다는 계획이다.한편 노조가 요구한 성과급 규모는 지난해 삼성전자가 주주에 지급한 배당(11조 1000억원)의 약 4배 수준이며, 연구개발비(37조 7000억원)를 웃도는 규모다.