그린 에너지, 상생 시너지

2026-04-16 16면

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에너지 가격 불확실성이 커지는 상황에서 국내 주요 공기업들이 발전 효율화와 상생 모델을 통해 국가적 위기 돌파구 마련에 나섰다. 가장 먼저 눈에 띄는 것은 ‘에너지 안보’의 강화다. 저비용·고효율 원전의 안정적 운영과 대규모 해상풍력 등 차세대 에너지원 확보는 전기 생산 원가를 낮추는 핵심 보루가 되고 있다. 특히 자체 개발한 지능형 감시 시스템을 통해 연간 500억원 규모의 연료비를 절감하는 등 기술 혁신을 통한 원가 절감 노력이 실제 경영 성과로 이어지고 있다. 지역사회와의 ‘상생‘도 단순 지원을 넘어 수익 공유형 모델로 진화했다. 댐 수면을 활용한 태양광 발전으로 주민들에게 ‘햇빛소득’을 돌려주거나 농촌 마을의 에너지 효율을 높여 온실가스를 감축하는 등 공익과 수익을 동시에 잡는 선순환 구조를 확립했다. 여기에 수소 안전 인프라 구축과 온실가스 감축을 통한 ESG 경영, 가계 부담을 덜어주는 경제운전 및 교통 복지 확대까지 더해지며 공기업의 역할은 우리 삶 깊숙이 자리 잡았다. 이처럼 기술 혁신과 사회적 책임을 결합한 공기업들의 전방위적 행보는 지속 가능한 에너지 강국으로 나아가는 밑거름이 될 전망이다.