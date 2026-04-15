페어스퀘어랩, 미래에셋캐피탈 한국투자파트너스 등에서 시리즈 B 투자 유치

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디지털 자산 인프라 기술 기업 페어스퀘어랩(대표 김준홍)이 국내 주요 벤처캐피털(VC)로부터 시리즈B 투자를 유치했다고 15일 밝혔다. 페어스퀘어랩은 이번 투자를 발판으로 전통 금융과 디지털 자산을 연결하는 제도권 인프라 구축에 속도를 낼 계획이다.이번 투자 라운드는 CKX파트너스가 주도했으며 미래에셋캐피탈, 한국투자파트너스, 한국투자증권, 윈베스트벤처투자, 디에이밸류인베스트먼트가 공동 투자자로 참여했다. 특히 대형 VC와 증권사, 캐피탈 등 제도권 금융 자본이 대거 참여했다는 점에서, 페어스퀘어랩이 구축 중인 인프라의 안정성과 규제 대응 역량이 시장에서 높게 평가된 것으로 풀이된다.페어스퀘어랩은 현재 국내 디지털 자산 컨소시엄의 창립 주주로 참여하며, 금융 인프라의 표준화 작업을 이끌고 있다. 한국거래소(KRX)가 주도하는 토큰증권(STO) 거래소 ‘KDX 컨소시엄’과, 주요 은행 및 대기업이 참여하는 원화 스테이블코인 프로젝트 ‘상평(EverStable) 컨소시엄’에 참여해 핵심적인 역할을 수행 중이다.또한 금융당국의 가이드라인을 선제적으로 반영해 금융기관의 리스크를 최소화하고 있다. 자회사인 한국디지털자산수탁(KDAC)은 신한은행·NH농협은행 등이 참여한 수탁 인프라로 기관 투자자 유입의 관문 역할을 한다. 보안 기업 S2W가 주주로 참여한 자회사 클로인트(Kloint)는 가상자산 데이터 분석 기술로 사고 예방 서비스를 제공하고 있다.글로벌 시장 성과도 가시화하고 있다. 일본 프로그맷(Progmat)과 협력하는 ‘프로젝트 팍스(Project Pax)’를 통해 스테이블코인 기반 국경 간 결제 인프라 파일럿을 완료했다. 현재는 유럽연합(EU) 및 아시아 지역으로 확장하는 2단계 프로젝트를 추진하며 리플(Ripple)·체인링크(Chainlink) 등 글로벌 기업과 협력을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있다.차상훈 CKX파트너스 이사는 “페어스퀘어랩은 단순한 기술 기업을 넘어, 금융 시스템의 안정성과 규제 준수를 최우선으로 하는 제도권 최적화 기업”이라며 “기존 금융과의 연계성과 상호운용성을 바탕으로 온체인 금융 전환의 핵심 파트너가 될 것”이라고 평가했다.김민준 한국투자파트너스 팀장도 “온체인 금융으로의 전환은 필연적인 흐름이며, 그 과정에서 가장 중요한 요소는 신뢰 가능한 인프라”라며 “페어스퀘어랩은 검증된 성과와 금융권 네트워크를 기반으로 핵심 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.2018년 설립된 페어스퀘어랩은 디지털 자산 플랫폼 솔루션 ‘에셋트럼(Assetrum)’과 기관용 지갑 ‘스피어(Sphere)’ 등 고도화된 기술을 바탕으로 디지털 금융 인프라를 설계하고 있다.