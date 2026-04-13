당정 “차량 5·2부제 따라… 보험료 인하안 내주 발표”

나프타 대체재 수입 차액 50% 지원

26조 추경 85% 6월까지 신속 집행

석유화학제품 원료 매점매석 금지

이미지 확대 더불어민주당 ‘중동 상황 경제 대응 특별위원회’ 위원장인 유동수 의원(왼쪽 두 번째)이 13일 국회 의원회관에서 열린 ‘중동전쟁 경제 대응 특위 3차 회의’에서 발언하고 있다. 2026.4.13

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이미지 확대 페인트 공장 찾은 산업장관 김정관 산업통상부 장관이 13일 경기 안산에 있는 페인트 생산 기업 ‘SP 삼화’를 방문해 원료 수급과 관련한 애로 사항을 청취한 뒤 회사 관계자들에게 “수입 등록 절차를 간소화해 신속한 원료 수입이 가능하게 됐다”며 정부의 대응을 소개하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 페인트 공장 찾은 산업장관 김정관 산업통상부 장관이 13일 경기 안산에 있는 페인트 생산 기업 ‘SP 삼화’를 방문해 원료 수급과 관련한 애로 사항을 청취한 뒤 회사 관계자들에게 “수입 등록 절차를 간소화해 신속한 원료 수입이 가능하게 됐다”며 정부의 대응을 소개하고 있다.

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2026-04-14 4면

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정부와 더불어민주당이 중동 사태에 따른 ‘차량 5·2부제’ 시행으로 자동차 운행이 줄어든 점을 반영해 자동차 보험료 인하를 추진한다. 에너지 절약을 위해 국민의 이동을 제한한 만큼 사고 위험 감소에 따른 비용을 가계에 되돌려주겠다는 취지다.국회 중동전쟁 경제대응 특별위원회는 13일 국회에서 3차 회의를 열고 이 같은 방안을 논의했다. 이날 회의에는 이형일 재정경제부 1차관, 권대영 금융위원회 부위원장 등이 참석했다. 특위 간사인 안도걸 민주당 의원은 브리핑에서 “운행 거리가 줄어든 만큼 보험료 인하 요인이 있다”며 “금융위원회와 보험 당국이 보험료율 인하 방안에 대해 긴밀히 협의하고 있으며, 늦어도 다음주 중 구체안을 발표하겠다”고 말했다.에너지 절감 효과도 수치로 확인됐다. 안 의원은 “차량 5부제만으로 월 6900배럴의 에너지를 절감했고, 2부제 시행으로 월 1만 7000~8만 7000배럴의 에너지 절감 효과가 기대된다”고 했다.당정은 중동발 공급망 충격이 실물경제로 번지는 것을 막기 위해 26조 2000억원 규모 추가경정예산의 85%를 오는 6월까지 신속 집행하기로 했다. 특히 석유화학 산업의 핵심 원료인 나프타 수급 안정에 정책의 무게를 두었다.현재 나프타 수입 단가 차액의 50%를 지원하고 있는데, 추경으로 지원 비율을 추가로 높여 물량 확보를 유도할 방침이다. 국회는 중동 외 지역에서의 나프타 도입 지원 예산으로 6744억원을 편성했다.석유 수급 상황은 아직 ‘버티는 수준’이다. 안 의원은 “민간 정유사의 자발적 대체 물량 확보 노력으로 4~5월 원유 확보량이 예년 대비 약 60% 수준을 유지하고 있다”며 4개 정유사가 비축유 스와프 등을 통해 약 3000만 배럴의 물량을 확보했다고 전했다.쓰레기 종량제 봉투의 원가 부담을 낮추기 위해 재생 원료 사용 비율을 현행 10%에서 30%로 높이는 방안도 검토하고 있다. 안 의원은 “지방자치단체별로 3~5개월 치 재고가 있고 이번 주부터 수의계약을 다수 진행해 공급 물량이 늘 것”이라며 “(종량제 봉투의 수급이 여의치 않을 경우) 일반 봉투를 쓰레기봉투로 표기해 사용할 수 있도록 지침을 이미 내렸다”고 설명했다.산업통상부는 현재 40명 규모의 전담 태스크포스(TF)를 가동해 품목별 재고와 수급 동향을 일 단위로 점검하고 있다. 공급 차질이 현실화할 경우를 대비해 석유화학 원료에 대한 매점매석 금지와 긴급 수급조정 조치도 조만간 발표할 예정이다.