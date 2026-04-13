빗썸, 서클과 스테이블코인 협력 MOU… 디지털자산 인프라 강화

이미지 확대 이재원 빗썸 대표이사(외쪽)와 제레미 얼레어 서클 최고경영자(CEO)가 MOU 체결 기념 촬영을 하고 있다. 빗썸 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재원 빗썸 대표이사(외쪽)와 제레미 얼레어 서클 최고경영자(CEO)가 MOU 체결 기념 촬영을 하고 있다. 빗썸 제공

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빗썸이 글로벌 인터넷 금융 플랫폼 기업 서클과 손잡고 스테이블코인 기술과 디지털자산 인프라 협력에 나선다. 디지털자산 관련 논의가 이어지는 가운데 인프라 기반을 강화하기 위한 행보로 풀이된다.빗썸은 13일 서클 인터넷 그룹과 디지털자산 인프라 및 스테이블코인 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 향후 다양한 협력 방안을 공동으로 검토해 나갈 계획이다.이번 협약을 통해 양사는 빗썸 플랫폼 내 멀티체인 기능을 포함한 기술 통합과 스테이블코인 인프라 지원 방안을 공동으로 검토할 예정이다. 아울러 스테이블코인을 포함한 디지털자산 생태계에 대한 이해를 높이기 위한 다양한 이니셔티브도 추진한다.양사는 이번 협력을 계기로 투명성과 규제 준수를 기반으로 한 디지털자산 생태계 조성에 기여한다는 방침이다. 협력 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 크다는 설명이다.빗썸 관계자는 “이번 MOU는 서클과의 협력을 한층 강화하고 자사 디지털자산 인프라를 고도화하는 데 중요한 이정표”라며 “규제 기준에 부합하는 방향으로 시장 발전을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.서클 측도 “한국 시장에서 디지털자산 인프라와 스테이블코인 기술 협력 기회를 함께 모색하게 돼 기쁘다”며 “투명성과 규제 준수, 책임 있는 혁신을 바탕으로 다양한 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.