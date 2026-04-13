유한건강생활 ‘뉴오리진 당당’, 임산부 대상 안전성 평가 기반 ‘투세이프’ 인증 확보

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

헬스＆라이프스타일 솔루션 기업 유한건강생활이 자사 혈당 유산균 제품 ‘뉴오리진 당당’에 대해 임산부 대상 안전성 평가를 기반으로 한 ‘투세이프(Two Safe)’ 인증을 획득했다고 밝혔다. 해당 인증은 국내 혈당 유산균 제품 가운데 임산부 섭취 안전성을 평가한 사례로는 처음이라는 설명이다.최근 고령 임신 증가와 식습관 변화 등으로 임산부 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 관련 제품의 안전성 검증 필요성도 함께 커지고 있다. 이에 따라 유한건강생활은 제품 안전성에 대한 신뢰도를 확보하기 위한 절차로 이번 인증을 추진했다.‘투세이프(Two Safe)’는 임신부와 태아의 건강을 동시에 고려하는 취지로 운영되는 자체 안전성 평가 프로그램으로 기준을 충족한 제품에 한해 인증이 부여된다. ‘뉴오리진 당당’은 해당 평가를 통해 ‘BLUE : Good Safe’ 등급을 획득했으며 권장 섭취 기준에 따른 임산부 섭취 안전성 평가 결과를 확보했다.이 제품에는 식품의약품안전처로부터 ‘식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 개별인정형 프로바이오틱스 ‘락티플란티바실러스 플란타룸(Lactiplantibacillus plantarum) HAC01’ 균주가 적용됐다. 장 건강뿐 아니라 혈당 관리까지 고려한 설계가 특징이다.회사 측은 이번 인증이 제품 개발부터 품질관리 전반에 걸친 안전 관리 체계를 기반으로 이뤄졌다고 설명했다. 이어 지속적인 자체 연구와 검증 과정을 통해 다양한 소비 환경을 고려한 관리 기준을 적용해왔다는 점도 강조했다.손정수 대표는 “이번 인증은 자사 안전 기준이 실제 소비자 신뢰로 이어질 수 있는지를 확인한 과정”이라며 “앞으로도 안전성을 기반으로 한 건강 솔루션 제공에 집중할 계획”이라고 밝혔다.