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돼지바가 모나카로…롯데웰푸드 ‘돼지바빵’ 출시

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-04-13 11:16
수정 2026-04-13 11:16
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돼지바빵 이미지. 롯데웰푸드 제공
돼지바빵 이미지. 롯데웰푸드 제공


롯데웰푸드는 모나카 아이스크림 ‘돼지바빵’을 출시한다고 13일 밝혔다.

돼지바빵은 베스트셀러 ‘돼지바’ 브랜드를 활용한 카테고리 확장으로 쿠키 분태, 딸기 시럽 등 돼지바의 핵심적인 특징을 모나카 형태로 재해석한 신제품이다. 돼지바의 4중 구조를 그대로 옮겨와 맛과 식감을 구현한 후 돼지 모양 병과로 재료를 감쌌다. 쿠키 가루를 흘릴 걱정 없이 먹기 편한 형태라는 설명이다.

롯데웰푸드는 봄철 꽃놀이 시즌을 겨냥해 한정 제품 ‘꽃돼지바’를 선보이는 등 돼지바 브랜드를 활용해 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다. 지난해 10월 한돈데이에는 서울 성수동 ‘2025 수퍼 한돈 페스타’에서 ‘돼지바 상회’ 팝업스토어를 운영하기도 했다.

1983년 출시된 돼지바는 K-아이스크림을 대표하는 글로벌 브랜드로 거듭나기 위한 노력도 지속하고 있다. 지난해 롯데웰푸드는 인도 현지법인 ‘롯데 인디아’ 푸네 신공장을 통해 돼지바를 현지에 처음 선보였다. 브랜드명은 인도의 문화와 K-컬처 선호도를 고려해 ‘크런치 바’로 현지화했다. 가격이 비싼 프리미엄 제품임에도 출시 3개월 만에 판매량 100만개를 넘어서는 등 K-아이스크림의 위상을 높이고 있다.

롯데웰푸드 관계자는 “앞으로도 스테디셀러 브랜드의 자산을 활용해 소비자들에게 익숙하면서도 재미있는 브랜드 경험을 제공할 수 있는 카테고리 확장을 지속할 것”이라고 말했다.
김현이 기자
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