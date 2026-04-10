‘민자 카라반’ 띄운 기획처…규제 풀고 투자사업 발굴한다

4월 한 달간 대전·광주·부산 등 방문
“숨은 규제 찾아 없애려는 정책 의지”
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기획예산처 현판
정부가 지방 주도 민간투자사업을 발굴하기 위해 전국 순회 컨설팅에 나선다. 지역 공무원과 민간사업자 등이 대상이다.
기획예산처는 10일 신용보증기금, 한국개발연구원(KDI)과 함께 민간투자사업을 통한 지역 균형발전 지원을 위해 전국 순회형 ‘민자카라반’을 본격 가동한다고 밝혔다.
이번 민자카라반은 이날 서울시청 서소문청사에서 열린 제1회를 시작으로 이달 한 달간 대전·광주·부산·대구 등 전국 7대 권역을 순차적으로 방문한다.
행사는 지방 주도의 민간투자사업 발굴과 현장 애로 해소를 목표로 마련됐다. 지역 공무원과 민간사업자 등을 대상으로 ‘원스톱 컨설팅 서비스’를 제공하는 것이 핵심이다.
제1회 행사에는 기획처와 서울시, 민간사업자, 신용보증기금, KDI 등 관계자 약 100명이 참석해 지역 민자사업 활성화 방안을 논의했다.
특히 지역·생활밀착형 사회간접자본(SOC) 사업을 중심으로 제도 설명과 사례 공유가 이뤄졌다. 사전 수요를 반영한 애로사항에 대해 정부가 현장에서 직접 답변하는 질의응답도 진행됐다.
또 행사장에는 별도 컨설팅 접수창구를 운영해 현장 과제가 일회성에 그치지 않도록 하고 이후 신용보증기금의 ‘찾아가는 개별 컨설팅’으로 연계 지원할 계획이다.
정부는 카라반 이후에도 권역별 전담 책임제를 도입하고, 지방공공투자센터 등과 상시 협의체를 구축해 사업 기획 단계부터 밀착 지원을 이어간다는 방침이다.
아울러 지방정부 대상 특화 교육을 신설해 민자사업 이해도를 높이고 지역 맞춤형 사업 발굴을 지속해서 지원할 계획이다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
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김명중 기획처 재정투자심의관은 “민자카라반은 중앙정부가 현장의 숨은 규제를 직접 찾아가 제거하는 정책적 의지의 산물”이라며 “지역 민자사업의 접근성을 획기적으로 제고해 민간 자본이 지역 경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 현장 중심의 행정을 펼치겠다”고 말했다.
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