렉스필, 고덕호 PGA 아카데미 원장과 조인식…전문성과 품격 더한다

이미지 확대 고덕호 PGA 아카데미 원장이 3월 30일 렉스필 본사에서 열린 공식 조인식에서 후원 판넬을 들고 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필) 닫기 이미지 확대 보기 고덕호 PGA 아카데미 원장이 3월 30일 렉스필 본사에서 열린 공식 조인식에서 후원 판넬을 들고 기념 촬영을 하고 있다.(사진=렉스필)

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프리미엄 침대 브랜드 렉스필이 지난 3월 30일 고덕호 PGA 아카데미 원장과 공식 조인식을 진행하며 스포츠 마케팅 영역을 한층 확장했다.이번 조인식은 기존 선수 중심의 후원에서 나아가 골프 산업 전반에 영향력을 갖춘 전문가와의 협업이라는 점에서 의미를 더했다. 행사에는 렉스필 관계자들과 고덕호 원장이 참석해 브랜드 철학과 향후 협업 방향에 대해 심도 있는 논의를 나눴으며, 단순 후원을 넘어 상호 시너지를 창출하는 파트너십 구축에 초점을 맞췄다.렉스필은 ‘침대계의 롤스로이스’로 불릴 만큼 최상위 프리미엄 수면 솔루션을 제공하는 브랜드로, 선수들의 퍼포먼스를 좌우하는 핵심 요소인 ‘휴식’에 집중해왔다. 이번 고 원장과의 협업 역시 퍼포먼스와 전문성의 연결이라는 측면에서 전략적 의미를 갖는다.고 원장은 과거 KPGA 투어에서 활약한 프로 골퍼 출신으로, 선수 시절 탄탄한 기본기와 전략적인 코스 운영 능력을 바탕으로 꾸준한 경기력을 선보였다. 은퇴 이후에는 지도자이자 해설위원으로 활동 영역을 넓히며 골프계에서 깊이 있는 통찰과 전문성을 인정받아왔다.특히 현재 PGA 아카데미 원장으로서 수많은 골퍼를 양성하며 체계적인 교육 시스템을 구축해왔으며, 방송 해설위원으로도 활동하며 대중에게 골프의 재미와 이해도를 높이는 데 기여하고 있다. 현장 경험과 이론을 겸비한 골프 전문가로서 업계 내 신뢰도가 높은 인물로 평가된다.이번 협약을 통해 고 원장은 렉스필의 제품을 직접 경험하며 수면과 퍼포먼스의 상관관계를 다양한 관점에서 전달할 예정이며, 렉스필 또한 전문성과 신뢰도를 기반으로 한 브랜드 이미지 강화에 나설 계획이다.렉스필 관계자는 “고 원장은 선수, 지도자, 해설위원으로서 모두 뛰어난 커리어를 쌓아온 골프계의 상징적인 인물”이라며 “이번 협업을 통해 브랜드가 지향하는 프리미엄 가치와 전문성을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.한편 렉스필은 선수뿐만 아니라 골프 산업 전반의 다양한 전문가들과의 협업을 통해 브랜드 영향력을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.