국민참여형 국민성장펀드 5월 출시… 서민 우선배정 검토

이미지 확대 금융위원회.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 금융위원회.

뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

금융위원회가 국민참여형 국민성장펀드의 자펀드 운용사 선정 기준을 확정했다. 다음 달 중순 자펀드 선정을 거쳐 같은 달 내 펀드를 출시할 계획이다.금융위는 자펀드 운용사 선정 계획을 발표하고 자펀드 규모를 400억~1200억원으로 설정했다고 10일 밝혔다. 운용사가 펀드 규모와 투자 전략을 자율적으로 제안하면 과거 운용 성과 등을 고려해 10개 안팎의 자펀드를 선정할 예정이다. 투자 분야는 인공지능(AI)·반도체·바이오 등 3개 중점투자분야를 제안받아 특정 업종에 편중되지 않도록 할 방침이다.국민참여형 펀드는 자펀드 선정 이후 증권신고서 제출과 판매사 전산 구축 등을 거쳐 출시된다. 금융위는 “보다 많은 국민이 국민참여형펀드에 투자하도록 서민 우선 배정분을 설정하는 방안도 관계기관과 검토할 것”이라며 “펀드 판매 목표액의 20% 이상을 서민에 우선 배정하는 방안을 검토 중”이라고 밝혔다.자펀드 결성금액의 1%를 운용사가 후순위로 의무 출자하도록 하고 이를 초과 출자할 경우 선정 평가에서 가점을 부여한다. 또 비상장기업이나 코스닥 기술특례상장사에 펀드 결성금액의 40% 이상을 신규 자금으로 투자하거나 비수도권 투자 비율을 40% 이상 달성하면 추가 성과보수를 지급할 계획이다.국민참여형 펀드의 주목적 투자 대상은 첨단전략산업 기업과 관련 기업으로 국민성장펀드와 동일하다. 자펀드는 결성금액의 60% 이상을 해당 분야에 투자해야 하며 나머지 40%는 비상장사와 코스피·코스닥 상장사 등에 자유롭게 투자할 수 있다.