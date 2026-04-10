이창용 “중동 변수에 금리 경로 논의 보류… 충격 장기화 땐 정책 대응”

이미지 확대 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.4.10. 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행에서 열린 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.4.10. 공동취재

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이창용 한국은행 총재가 중동 전쟁발 불확실성 속에서 금리 경로 논의 자체가 어려운 상황이라고 진단했다. 공급 충격이 일시적일 경우 금리로 대응하지 않되, 장기화하며 물가 불안이 확대될 경우 정책 대응에 나설 수 있다는 원칙도 분명히 했다.이 총재는 10일 금융통화위원회 직후 열린 기자간담회에서 “공급충격에 대한 통화정책 운영의 기본 원칙은 명확하다”며 “충격이 일시적이면 정책 시차 등을 고려할 때 금리 조정으로 대응하지 않는 것이 바람직하다”고 밝혔다. 이어 “장기화하면서 기대인플레이션이 불안정해질 경우에는 정책적 대응이 필요하다”고 말했다.스태그플레이션 우려에 대해서는 선을 그었다. “현시점에서는 스태그플레이션 가능성이 작다”며 “이란 사태가 종결되면 그럴 가능성은 더 낮아질 것”이라고 평가했다. 다만 “에너지 인프라가 파괴되는 최악의 시나리오에서는 가능성을 부인하기 어렵다”며 불확실성은 여전히 크다고 덧붙였다.현재 상황이 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시와는 다르다는 점도 강조했다. 이 총재는 “당시는 팬데믹 이후 억눌린 수요가 확대되며 경기가 빠르게 회복되는 국면이었지만 지금은 전쟁이 물가뿐 아니라 경기에도 영향을 미치고 있다”며 “물가와 경기 간 상충이 심화할 우려가 있다”고 진단했다.환율 상승의 배경으로는 외국인 자금 이탈을 지목했다. 이 총재는 “외국인 주식 매도가 환율 상승을 주도하고 있다”며 “올해 1월부터 4월까지 외국인 주식 매도액이 478억달러로 지난해 연간 규모를 크게 웃돌고, 3월에만 298억달러가 빠져나갔다”고 설명했다. 이어 “환율은 절대 수준보다 달러인덱스 대비 변화를 기준으로 판단하는 것이 바람직하다”고 강조했다.외환시장 개입 여부와 관련해서는 “달러인덱스와의 격차와 변동 속도를 보고 판단한다”며 “외국인 매도에 따른 환율 상승 국면에서 개입하면 외국인만 이익을 보는 상황이 될 수 있다”고 말했다. 중동 사태가 안정될 경우 환율이 빠르게 되돌림을 보일 수 있다는 전망도 내놨다.금리 경로에 대한 단기 신호는 제시하지 않았다. 이 총재는 “최근 몇 주 동안 중동 관련 뉴스로 경기 변수 변동성이 지나치게 컸다”며 “미국과 이란 협상이 자리를 잡아야 금리 경로를 논의할 수 있는 상황”이라고 밝혔다. 이에 따라 이번 회의에서는 3개월 내 금리 인상이나 인하 가능성에 대한 포워드 가이던스도 제시하지 않았다.추가경정예산과 자산시장, 인사 문제 등에 대해서도 입장을 밝혔다. 이 총재는 “이번 추경은 초과 세수를 통해 조달됐다는 점에서 긍정적”이라면서도 교육 재정 교부금 구조의 경직성을 지적했다. 또 “주택 가격 상승이 자본의 효율적 배분에 나쁜 방향”이라며 수도권 집중 완화를 강조했다. 신현송 차기 총재 후보자와 관련해서는 “외화자산 보유를 과도하게 문제 삼는 것은 바람직하지 않다”며 “신 후보자의 애국심이 가진 자산보다 클 것으로 믿어 의심치 않는다”고 말했다.