김선호, 꽃 사이로 번진 청량미… 화이트 룩으로 완성한 ‘봄의 남신’

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김선호, 꽃 사이로 번진 청량미… 화이트 룩으로 완성한 ‘봄의 남신’

입력 2026-04-09 17:12
수정 2026-04-09 17:12
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(출처=김선호 인스타그램)
(출처=김선호 인스타그램)


배우 김선호가 화사한 비주얼로 근황을 전했다.

그는 지난 7일 자신의 인스타그램에 하늘색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 김선호는 꽃이 가득한 세트장을 배경으로 화이트 셔츠와 팬츠를 착용한 채 청초하면서도 부드러운 분위기를 자아냈다.

특히 꽃들 사이에 앉아 향기를 맡거나 먼 곳을 바라보는 모습은 한 편의 화보를 떠올리게 했다. 그의 특유의 잔잔한 미소와 또렷한 이목구비는 현장의 화사한 무드와 어우러지며 독보적인 존재감을 드러냈다.

또 다른 컷에서는 하늘색 브이넥 니트에 안경을 매치해 색다른 매력을 선보였다. 부드럽고 순수한 이미지에 지적인 분위기까지 더해지며 반전 매력을 완성했다.

팬들은 “꽃보다 더 화사하다”, “봄 그 자체”, “청량한 분위기가 정말 잘 어울린다” 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.
온라인뉴스팀
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