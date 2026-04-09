김선호, 꽃 사이로 번진 청량미… 화이트 룩으로 완성한 ‘봄의 남신’

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배우 김선호가 화사한 비주얼로 근황을 전했다.그는 지난 7일 자신의 인스타그램에 하늘색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 김선호는 꽃이 가득한 세트장을 배경으로 화이트 셔츠와 팬츠를 착용한 채 청초하면서도 부드러운 분위기를 자아냈다.특히 꽃들 사이에 앉아 향기를 맡거나 먼 곳을 바라보는 모습은 한 편의 화보를 떠올리게 했다. 그의 특유의 잔잔한 미소와 또렷한 이목구비는 현장의 화사한 무드와 어우러지며 독보적인 존재감을 드러냈다.또 다른 컷에서는 하늘색 브이넥 니트에 안경을 매치해 색다른 매력을 선보였다. 부드럽고 순수한 이미지에 지적인 분위기까지 더해지며 반전 매력을 완성했다.팬들은 “꽃보다 더 화사하다”, “봄 그 자체”, “청량한 분위기가 정말 잘 어울린다” 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.