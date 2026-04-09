옥정중앙역 디에트르 견본주택 개관…방문객 발길 이어져

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대방건설(가칭)이 양주 옥정신도시 중심부에 선보이는 ‘옥정중앙역 디에트르’가 9일 견본주택을 개관했다. 개관 첫날 평일 오전임에도 불구하고 실거주 수요자와 투자자들이 대거 몰리며 단지에 대한 높은 관심을 입증했다.현장 관계자는 “오픈 첫날 평일임에도 많은 방문객이 찾았다”며 “세대 내부를 확인하려는 수요가 많아 대기 시간이 발생하고 있다”고 전했다. 개관 당일 오전 방문객은 약 2100명으로 집계됐다.단지는 7호선 옥정중앙역(가칭, 2030년 예정) 출구 인근에 위치한 역세권 입지를 갖췄다. 향후 덕정~옥정선 연장 시 덕정역을 통해 GTX를 이용할 수 있는 광역 교통망 개선 효과도 기대된다. 분양가상한제가 적용되며, 옥정신도시 내 민간분양 택지라는 점이 특징이다.단지 동측에는 약 16만㎡ 규모의 옥정호수공원이 인접해 있으며, 남측에는 학원 89개와 점포 813개가 밀집한 중심상업지구가 위치한다. 또한 초·중·고교가 도보권에 자리해 교육 및 생활 인프라 이용이 가능하다.지하 5층~지상 최고 49층, 총 3660가구 규모로 조성되는 해당 단지는 옥정신도시 내 고층 단지로 구축된다. 이번 분양 물량은 아파트 2807가구로, 전용 84㎡와 128㎡ 중심으로 구성된다. 커뮤니티 시설로는 6레인 실내수영장, 사우나, 실내체육관, 미디어룸 등이 계획되어 있다.현장을 찾은 한 방문객은 “내부 구조와 마감 등을 직접 확인하기 위해 방문했다”고 밝혔다.한편 해당 단지의 청약 일정은 4월 20일(월) 특별공급을 시작으로 21일(화) 1순위, 22일(수) 2순위 접수가 진행된다. 견본주택은 양주시 옥정동 일원에 마련됐다.