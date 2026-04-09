경제 로봇수술기 시연 도준석 기자 입력 2026-04-09 14:54 수정 2026-04-09 14:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/09/20260409500148 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 한 관람객이 9일 오전 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 병원산업전시회를 찾아 로봇수술기 다빈치5를 관람하고 있다. 2026.4.9 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한 관람객이 9일 오전 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 병원산업전시회를 찾아 로봇수술기 다빈치5를 관람하고 있다. 2026.4.9 도준석 전문기자 한 관람객이 9일 오전 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 병원산업전시회를 찾아 로봇수술기 다빈치5를 관람하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지