“양운열씨 아시나요”…이름 석자로 ‘빵 제품명 찾기’ 가능? 정체 알고 보니

빵 포장지에 적힌 이름으로 제품명 찾아

“온라인 집단지성의 힘”

삼립 측, 발 빠르게 마케팅 나서

이미지 확대 빵 포장지에 적힌 ‘양운열’이라는 이름이 온라인 상에서 뜨거운 관심을 받고 있다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 빵 포장지에 적힌 ‘양운열’이라는 이름이 온라인 상에서 뜨거운 관심을 받고 있다. SNS 캡처

이미지 확대 빵 포장지에 적힌 ‘양운열’이라는 이름이 온라인 상에서 뜨거운 관심을 받았다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 빵 포장지에 적힌 ‘양운열’이라는 이름이 온라인 상에서 뜨거운 관심을 받았다. SNS 캡처

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빵 포장지에 적힌 ‘양운열’이라는 이름이 온라인상에서 뜨거운 관심을 받고 있다.지난 6일 소셜미디어(SNS) 스레드에는 빵 제품의 이름을 찾는 A씨의 글이 올라왔다. A씨는 “파운드 케이크 느낌이고 너무 맛있는데 구매처를 모른다. 양운열씨 아시나요?”라며 온라인 속 ‘집단지성’에 도움을 구했다.그가 제품에 대해 아는 정보라고는 빵 포장지에 적힌 ‘양운열’이라는 이름뿐이었다.해당 게시물은 7800개의 ‘좋아요’를 받고, 1200개 이상의 댓글이 달리면서 큰 인기를 끌었다. 누리꾼들은 이 이름을 바탕으로 제품의 정체를 추적하기 시작했다.그의 이름이 적힌 각종 제품들의 사진이 SNS에 공유됐고, 삼립의 ‘미니 생크림 파운드’가 제품의 정체로 밝혀졌다. 해당 제품은 주문이 폭주해 지난 6일 온라인 마켓에서 일시적으로 품절되기도 했다.누리꾼들은 “양운열 이름 석 자로 제품 찾는 게 너무 웃기다”, “빵 포장지만 올려도 제품을 찾아주네. 이게 되네”, “양운열님 얼마나 큰 관리자인지 감도 안 온다”, “양운열씨 이러다가 ‘유퀴즈’에도 나오겠다” 등의 반응을 보였다.실제 양운열씨는 삼립의 생산라인장인 것으로 파악됐다.SNS를 강타한 ‘양운열 찾기’에 삼립 측은 관련 이벤트를 발 빠르게 기획했다. 삼립은 제품 속 ‘양운열’을 찾아 인증 사진을 찍어서 인스타그램에 올리면 추첨을 통해 편의점 상품권을 지급하겠다고 밝혔다.삼립 관계자는 “소비자의 자발적인 관심과 유쾌한 참여가 이번 화제의 핵심이라고 생각한다”며 “예상치 못한 부분에서 재미를 발견해준 고객에게 감사드리며, 앞으로도 소비자와 친근하게 호흡할 수 있는 다양한 마케팅 활동을 이어갈 계획”이라고 전했다.