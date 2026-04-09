‘2026년 제27회 여성창업경진대회’ 권역별 설명회 성료

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(재)여성기업종합지원센터는 올해 여성 특화 분야 발굴 및 육성을 핵심 키워드로 추진한 「여성창업경진대회」의 일환으로, 여성기업 발굴과 참여 확대를 위해 전국 권역별 현장 설명회를 개최했다.‘2026년 제27회 여성창업경진대회’ 권역별 설명회는 (재)여성기업종합지원센터 서울(본부), 천안(세종충남센터), 대구(대구센터)에서 총 4회에 걸쳐 진행됐으며, 180개 팀의 여성창업팀이 현장에 참여했다.이번 설명회는 ▲(재)여성기업종합지원센터의 여성창업자 지원사업 소개 ▲경진대회 설명회 ▲사업계획서 작성 창업교육 ▲선배 창업가 노하우 전수 특강 등으로 구성돼 참가자들의 높은 만족도를 이끌어냈다.특히 선배 창업가 특강에서는 실제 수상 기업 대표들이 경험을 공유하며 큰 호응을 얻었다. 2025년 여성창업경진대회 대상 수상자인 ㈜비욘드디엑스 정소진 대표(폐암 조기진단을 위한 다중 통합진단 기술)와 ‘도전! K-스타트업 2025’ 왕중왕전 특별상 수상자인 ㈜링크버스 지유진 대표(AI 기반 아르바이트 매칭 서비스)가 연사로 참여해 창업 과정에서의 시행착오와 성장 스토리를 생생하게 전달했다. 관련 특강은 센터 홈페이지 ‘여성기업종합정보포털’에서 다시 시청할 수 있다.참가자들은 “단순 설명회가 아니라 실제 창업에 도움이 되는 교육과 사례를 함께 들을 수 있어 유익했다”, “수상자들의 현실적인 경험담이 큰 동기부여가 됐다”고 밝혔다.한편, ‘제27회 여성창업경진대회’는 여성 창업가의 도전과 혁신을 촉진하고 유망 여성창업팀을 발굴·육성하기 위한 대표적인 여성창업경진대회로, 오는 4월 16일(목)까지 참가 신청이 가능하다.센터는 “권역별 설명회를 통해 현장에서 여성창업자를 직접 만나 고민을 청취하고, 향후 지원 방향을 함께 모색할 수 있는 의미 있는 자리였다”며 “내년에도 설명회를 확대해 여성 창업생태계 활성화를 위한 실질적인 지원과 소통을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.