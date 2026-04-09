딜러타이어, ‘쿠퍼타이어’ 한국 공식 웹사이트 오픈

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국내 타이어 유통 기업 딜러타이어㈜는 미국 타이어 브랜드 쿠퍼타이어(Cooper Tire)의 한국 공식 웹사이트를 개설했다고 밝혔다.이번 웹사이트를 통해 소비자들은 쿠퍼타이어 제품군의 주요 사양과 용도별 정보, 전국 전문취급점 위치 등을 확인할 수 있다.쿠퍼타이어는 글로벌 타이어 기업 굿이어(Goodyear)의 계열 브랜드로, 1914년 미국 오하이오주에서 설립된 타이어 기업이다. 북미 시장을 중심으로 사업을 전개해 왔으며, 생산 및 연구개발 체계를 기반으로 다양한 제품을 공급하고 있다. 사계절 타이어 기술을 중심으로 여러 주행 환경에서 활용 가능한 제품군을 운영하고 있다.딜러타이어(주) 마케팅 본부장 장세현 이사는 “쿠퍼타이어는 100년 이상 축적된 타이어 기술을 기반으로 국내 사계절 주행 환경을 고려한 제품 라인업을 갖추고 있다”며 “품질과 가격 측면에서 균형을 고려한 선택지가 될 수 있을 것으로 본다”고 밝혔다. 이어 “브랜드 인지도와 가격 사이에서 선택을 고민해 온 소비자들에게 대안이 될 수 있도록 운영해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.딜러타이어는 쿠퍼타이어의 국내 공식 유통사로서, 공급망과 전국 전문취급점 네트워크를 기반으로 유통 범위를 확대하고, 차종 및 용도별 제품 구성을 단계적으로 강화해 나갈 계획이라고 전했다.