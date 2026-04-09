아지크, 임상 기반 4단계 홈케어 ‘리셋 프로그램’ 출시

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홈에스테틱 브랜드 아지크(aziik.)는 임상 설계 기반 집중 영양 케어 솔루션 ‘리셋 프로그램’을 출시했다고 밝혔다. 해당 제품은 에스테틱의 전문성을 가정에서도 구현할 수 있도록 4단계 리추얼로 구성된 것이 특징이다.리셋 프로그램은 각 단계가 다음 단계의 흡수와 효율을 높이도록 설계됐다. 1~3단계에는 피부 턴오버 개선과 유효성분 전달을 고려한 배합 원료가 적용됐으며, 4단계에는 0.5μm 수준의 나노파이버 기술을 적용한 ‘나노시트’가 포함됐다. 브랜드 측에 따르면 해당 시트는 일반 마스크 시트 대비 두께는 얇고 피부 접촉 면적은 넓은 구조로, 유효성분 전달 효율을 높이도록 설계됐다.전문기관에 의뢰해 실시한 임상 결과에 따르면 제품 사용 직후 미세각질 90.80%, 묵은각질 45.47% 개선 등 2중 각질 개선 효과와 함께 진정 개선 156.05%의 변화가 확인됐다. 또한 피부 흡수 깊이와 속도는 기존 대비 452% 향상된 것으로 나타났으며, 피부 이상반응 평가에서는 0.00(무자극성) 지수를 기록했다.아지크 관계자는 “주 1회 사용을 기준으로 피부 컨디션 관리에 활용할 수 있도록 설계된 프로그램”이라며 “임상 데이터를 기반으로 제품 완성도를 높이는 방향으로 개발을 진행했다”고 밝혔다.