내일 3차 석유 최고가제 앞두고 국제유가 급락, 국내 급등… 정부 “유가·통항 종합 반영”

오후 7시, 국내 주유소 평균 휘발유·경유 가격 전날比 10원 이상 올라

이미지 확대 서울 휘발유 평균 가격 ‘2000원’ 중동 전쟁 여파로 국제유가가 치솟으면서 서울 주유소 평균 휘발유 가격이 2천 원을 돌파한 7일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 게시돼 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 휘발유 평균 가격 ‘2000원’ 중동 전쟁 여파로 국제유가가 치솟으면서 서울 주유소 평균 휘발유 가격이 2천 원을 돌파한 7일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 게시돼 있다. 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 해협 수송 원유 수입량과 해협 내 정박 중인 선박. <자료: 마린트래픽·미에너지정보청·서울신문 그래픽> 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 수송 원유 수입량과 해협 내 정박 중인 선박. <자료: 마린트래픽·미에너지정보청·서울신문 그래픽>

이미지 확대 줄 늘어선 저가 주유소 3차 석유 최고가격제 발표를 하루 앞둔 8일 주변 주유소보다 시세가 저렴한 서울 시내 한 주유소가 이용객으로 북적이고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 줄 늘어선 저가 주유소 3차 석유 최고가격제 발표를 하루 앞둔 8일 주변 주유소보다 시세가 저렴한 서울 시내 한 주유소가 이용객으로 북적이고 있다. 뉴스1

이미지 확대 오는 10일 3차 최고가격제 시행 3차 석유 최고가격제 발표를 하루 앞둔 8일 주변 주유소보다 시세가 저렴한 서울 시내 한 주유소가 이용객으로 북적이고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오는 10일 3차 최고가격제 시행 3차 석유 최고가격제 발표를 하루 앞둔 8일 주변 주유소보다 시세가 저렴한 서울 시내 한 주유소가 이용객으로 북적이고 있다. 뉴스1

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미국과 이란이 2주간의 휴전과 호르무즈 해협 개방에 합의하면서 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 유조선의 통항 재개에 관심이 쏠리고 있다. 정부는 외교 라인을 통해 통항 여부를 확인하는 한편, 원유 수급 정상화 기대에 따라 국제유가가 급락하면서 10일 0시부터 시행될 3차 석유 최고가격제에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 반면 국내 주유소 기름값은 더 가파른 고공행진을 이어갔다.산업통상부 관계자는 8일 통행 해제 시점과 관련해 “현재 외교 경로를 통해 호르무즈 해협 운항의 구체적인 내용을 확인 중”이라며 “언제 도착할지 확답하긴 어렵지만 내용이 확인되는 대로 외교부, 해수부와 협의해 우리 유조선의 신속하고 안전한 통항을 지원할 것”이라고 밝혔다.산업부에 따르면하고 있다. 이 가운데 국적선사는 4척이다. 여기에는 원유 약이 실려 있다. 해협 내에 우리 액화천연가스(LNG) 수송선은 없는 것으로 파악됐다.산업부 관계자는 “해협 내부에 있는 물량이 약 1400만 배럴인데 오는 데 통상 20~23일 걸린다고 가정했을 때에 들어올 것”이라며 “해당 물량은 국내 하루 석유 사용량이 약 250만 배럴인 점을 감안하면 5~6일치 정도 돼 원유 수급 해소에 큰 도움이 될 수 있다”고 설명했다.이번 휴전 소식은 9일 발표 예정인 정부의 ‘3차 석유 최고가격제’ 발표에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 정부는 국제유가가 휴전 소식에 큰 폭으로 하락하면서 최고가격제 금액 선정과 계속 시행 여부 등을 종합적으로 논의한 것으로 전해졌다. 다만 이미 정유사가 국제유가가 비쌀 때 원유를 사왔을 가능성이 높아 주유소에 공급하는 석유제품 가격의 상한선을 내리기는 쉽지 않아 보인다.산업부 관계자는 “국제유가가 떨어졌지만 이전까지 정유사들이 비싸게 원유를 사와 주유소에 공급하던 상황이라 오늘 떨어졌다고 해서 바로 금액을 낮추기는 쉽지 않다”며 “국제유가 추이와 해협의 실질적 통항 상황 등 모든 변수를 종합적으로 고려해 최고가격을 정할 것”이라고 전했다.중동발 원유 공급 불안 리스크가 완화되면서 국제유가는 급락세를 보였다. 블룸버그 통신에 따르면 5월 인도분 서부텍사스원유(WTI) 선물 가격은 한국시간 8일 오후 6시 40분 현재 전장 대비 16.6% 급락한 배럴당 94.2달러를 나타냈다. WTI 선물 가격은 트럼프 대통령이 2주간 휴전에 동의했다고 밝힌 직후 수직 하락했다. 한때 91.1달러까지 밀리며 하락률이 19%에 달하기도 했다. WTI 선물 가격이 장중 기준으로 100달러를 밑돈 것은 지난 2일 이후 처음이다.반면 국내 주유소 기름값은 연일 오름세가 이어졌다. 전날를 보였다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 7시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1978.6원으로 전날보다 10.4원 올랐다. 같은 시각 경유 가격도 10.6원 상승한 1970.4원을 기록했다.특히 서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 2013.9원으로 전날보다 11.8원, 경유 가격은 12.4원 상승한 1995.8원으로 2000원에 육박했다. 전국에서 가장 비싼 제주 지역 휘발유 가격은 지난 4일 이미 2000원을 넘어섰으며 이날은 전날보다 5.3원 오른 2025.9원을 기록했다. 휴전 직후 폭락한 국제 유가와 대조되는 모습이다.앞서 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 오후 6시 32분 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 밝혔다.