롯데백화점 김포공항점, 편집숍 NMNS와 ‘다름에 대하여’ 큐레이션 진행

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롯데백화점 김포공항점과 편집숍 NMNS는 4월 29일까지 MF층에서 ‘NMNS <다름에 대하여> 큐레이션’을 선보인다.이번 큐레이션에는 비프레임, 아니, 에르바이에러리스트, 쎄르페, 쿼터브, 탄산마그네슘, 테레루, 파이살론, 폴린루이즈, 피아리 등 다양한 브랜드가 참여한다.‘NMNS <다름에 대하여> 큐레이션’은 패션쇼 백스테이지에서 영감을 받아 기획된 컬렉션으로, 각기 다른 브랜드의 개성이 가장 날것의 상태로 드러나는 순간에 주목한다. 서로 다른 브랜드의 행거들이 하나의 공간 안에 도열되고, 그 사이에서 발생하는 무질서와 규칙성은 대비와 긴장을 만들어내며, NMNS가 구축해온 브랜드 셀렉 역량을 공간적으로 드러낸다.특히 이번 큐레이션은 단순한 브랜드 나열이 아닌, 서로 다른 결을 가진 브랜드들이 하나의 서사로 연결되는 편집형 컬렉션의 형태로 구성됐다. NMNS는 팝업 오픈을 기념해 15만원 이상 구매 고객을 대상으로 키링과 모자 등 사은품을 지급한다.